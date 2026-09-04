Cruz Azul vs Santos cambia de horario para la jornada 7 del Apertura 2026

La Liga MX adelantó tres horas el encuentro de la jornada 7, que se mantiene para el domingo 6 de septiembre

Liga MX modifica el Cruz Azul vs Santos. Imago 7

El partido entre Cruz Azul y Santos Laguna, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, sufrió una modificación en su horario, de acuerdo con el anuncio realizado por la propia competencia.

El encuentro se mantiene programado para el domingo 6 de septiembre en el Estadio Banorte, pero ya no comenzará a las 20:00 horas, como estaba contemplado inicialmente. El nuevo horario será a las 17:00 horas, por lo que el compromiso se adelantará tres horas.

“La LIGA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026, entre Cruz Azul y Santos, que estaba programado para el domingo 6 de septiembre a las 20:00 hrs, ahora se disputará a las 17:00 hrs del mismo día en el Estadio Banorte”, informó la competencia mediante un comunicado a través de sus redes sociales. El anuncio no detalló las razones que llevaron a realizar el ajuste, por lo que la fecha y la sede permanecen sin modificaciones y únicamente cambia la hora de inicio del encuentro.

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La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2026, entre @CruzAzul y @ClubSantos que estaba programado para el domingo 6 de septiembre a las 20:00hrs, ahora se disputará a las 17:00hrs del mismo día en el Estadio Banorte. pic.twitter.com/X7DLKsBRyM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 3, 2026

¿A qué hora se jugará el Cruz Azul vs Santos?

Con el cambio oficial, Cruz Azul recibirá a Santos Laguna el domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

La Máquina llegará al compromiso después de vencer 3-1 a Necaxa como visitante, mientras que Santos continúa en busca de su primera victoria dentro del Apertura 2026.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Erik Lira todavía puede llegar al Monaco? El encuentro representará una nueva oportunidad para el conjunto celeste de sumar puntos en el torneo frente a unos Guerreros que intentarán modificar su arranque de campaña.

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