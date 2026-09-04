Erick Portillo hará historia como primer mexicano en una final varonil de la Diamond League

Portillo obtuvo su clasificación después de sumar 12 puntos en cuatro participaciones dentro del circuito internacional de atletismo

Portillo cerró la clasificatoria en el quinto lugar del ranking | @erikportillomx

Erick Portillo tendrá este viernes una cita con la historia del atletismo mexicano en Bruselas, Bélgica. El chihuahuense se convertirá en el primer atleta mexicano de la rama varonil en competir en una final de la Diamond League, circuito internacional avalado por World Athletics.

El especialista en salto de altura consiguió su lugar entre los ocho finalistas de la temporada después de sumar 12 puntos en cuatro participaciones dentro del serial. Portillo terminó segundo en Roma, donde alcanzó una marca de 2.23 metros; fue sexto en Doha con 2.20 y ocupó el octavo puesto tanto en Mónaco como en Katowice, Polonia, también con registros de 2.20 metros.

Los resultados le permitieron cerrar la fase clasificatoria en el quinto lugar del ranking de la Diamond League, posición suficiente para obtener uno de los lugares disponibles para la definición de la temporada en el Memorial Van Damme de Bruselas.

La clasificación llega dentro de un año en el que Portillo, de 25 años, ha acumulado resultados en diferentes competencias internacionales. El mexicano consiguió la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo, donde registró 2.30 metros, la mejor marca de su carrera hasta el momento.

El originario de Cuauhtémoc, Chihuahua, también se encuentra en el octavo lugar de la clasificación mundial de salto de altura y durante 2026 ha sumado cuatro medallas de oro en distintas competencias.

Una de ellas llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde se proclamó campeón con un salto de 2.24 metros. A ese resultado se agregan los primeros lugares obtenidos en las reuniones atléticas de Ostrava, República Checa; Bydgoszcz, Polonia, y Ljubljana, Eslovenia.

En total, Portillo acumula 14 competencias durante el año y buscará cerrar su calendario internacional en Bruselas ante algunos de los principales nombres de la disciplina. Entre sus rivales estarán el italiano Gianmarco Tamberi, campeón olímpico en Tokio 2020, y el ucraniano Oleh Doroshchuk, campeón mundial bajo techo en 2026.

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La final también representará una oportunidad para que Portillo mida su evolución frente a la élite del salto de altura. Después de consolidarse dentro del top 10 mundial y conseguir resultados en diferentes circuitos internacionales, el mexicano intentará completar su temporada con una actuación que mantenga su crecimiento rumbo al próximo ciclo competitivo.

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