¡Final de locura en Escocia! Camilo Durán apaga el incendio y rescata al Celtic ante el Besiktas

El futbolista colombiano, Camilo Durán, anotó un doblete que le permitió sumar sus primeros puntos al Celtic dentro de la fase de liga de la Europa League

Camilo Durán celebra gol con el Celtic | Reuters

El Celtic consiguió una victoria agónica por 3-2 ante el Besiktas en Celtic Park, gracias a un doblete de Camilo Durán en los minutos finales, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos en la Europa League. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga y disputado este 5 de noviembre, ofreció uno de los espectáculos más emocionantes de la competición, con un desenlace que confirmó que el corazón y la determinación también pueden marcar la diferencia en el fútbol.

Pese a que el Besiktas mostró mayor superioridad durante buena parte del compromiso en Escocia, el conjunto local encontró la manera de mantenerse en la pelea hasta el último instante. Un penal polémico, la reacción de los futbolistas del Celtic y una auténtica locura en el cierre marcaron una noche en la que los Celtas nunca dejaron de creer en sus posibilidades y encontraron el premio a su insistencia.

Durante la primera mitad, las Águilas Negras asumieron la iniciativa ofensiva y generaron las ocasiones más peligrosas, aunque no consiguieron reflejar su dominio en el marcador. Leandro Trossard y Junior Olaïtan pusieron a prueba a la defensa escocesa, que resistió los primeros embates del conjunto turco para mantener el empate sin goles hasta el descanso.

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La segunda parte comenzó con una oportunidad inmejorable para el Besiktas. Al minuto 52, Ernest Poku recibió una falta dentro del área y el árbitro señaló penal. Junior Olaïtan tomó el balón desde los once pasos, pero Sam Johnstone detuvo su disparo. Sin embargo, el futbolista aprovechó el rebote para enviar el balón al fondo de las redes al 54′ y establecer el 0-1 a favor de los visitantes.

El Celtic encontró la respuesta al minuto 62, cuando Callum Osmand sacó un potente disparo desde fuera del área que terminó junto al poste izquierdo para el 1-1. La anotación cambió el panorama del encuentro y dio mayor confianza a los locales, que encontraron espacios para atacar. Con el ingreso del colombiano Camilo Durán, el conjunto escocés ganó profundidad y al 78′ consiguió la remontada parcial, luego de que Osmand filtrara un pase que el delantero sudamericano aprovechó para definir de zurda y colocar el 2-1.

La ventaja, sin embargo, duró poco. Al minuto 85, Orkun Kökçü apareció con un disparo de media distancia que terminó junto al poste izquierdo y devolvió la igualdad al marcador. Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, Camilo Durán volvió a aparecer para cambiar la historia. Al 87′, el colombiano encontró un espacio dentro del área y conectó un remate de zurda que venció al guardameta para firmar el 3-2 definitivo. El doblete desató la euforia en Celtic Park y convirtió al atacante en el gran protagonista de la noche.

Con este resultado, el Celtic sumó sus primeras tres unidades en la fase de liga de la Europa League, aunque todavía se encuentra lejos de los puestos de clasificación y necesita una reacción en las próximas jornadas. Por su parte, el Besiktas se quedó con siete puntos y sufrió un duro tropiezo después de un inicio que lo perfilaba como uno de los equipos más completos de la competición. La remontada de los Celtas dejó una lección en una noche inolvidable: en Europa, ningún partido termina hasta que el árbitro señala el final.