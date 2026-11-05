Lugano vs Kauno Zalgiris, en vivo: transmisión del partido de la Conference League 2026, jornada 3

El conjunto suizo busca mantener su paso perfecto ante un Kauno Zalgiris que todavía no suma puntos en la fase de liga

La actividad de la UEFA Conference League 2026-27 presenta este jueves 5 de noviembre el enfrentamiento entre Lugano y Kauno Zalgiris, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga. El representante de Suiza recibirá al conjunto de Lituania en la Lugano Arena, en un partido que podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports y que representa una oportunidad para ambos clubes de continuar su camino en la competencia europea.

Lugano llega al encuentro con dos victorias consecutivas y seis puntos en la clasificación, después de superar al Estrella Roja y al Getafe en sus primeras presentaciones. En contraste, Kauno Zalgiris todavía no consigue sumar unidades tras sufrir dos derrotas, por lo que buscará dar la sorpresa como visitante y conseguir sus primeros puntos de la temporada en la Conference League.

¿A qué hora inicia la transmisión del Lugano vs Kauno Zalgiris hoy 5 de noviembre?

El partido entre Lugano y Kauno Zalgiris comenzará este jueves 5 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en la Lugano Arena de Suiza. El enfrentamiento forma parte de la tercera fecha de la fase de liga de la UEFA Conference League.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports, con la cobertura de un encuentro que pondrá frente a frente a dos equipos con resultados diferentes durante el inicio de la competencia. Lugano buscará prolongar su racha de victorias, mientras el conjunto lituano intentará conseguir su primer resultado positivo.

Antecedentes y últimos resultados del Lugano vs Kauno Zalgiris en la Conference League 2026

Lugano comenzó su participación en la Conference League con una victoria de 3-2 sobre el Estrella Roja, en un encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase de liga. Una semana después, el conjunto suizo consiguió su segundo triunfo al derrotar 5-2 al Getafe en territorio español, resultado que le permitió llegar a seis puntos de seis posibles.

Kauno Zalgiris ha tenido un inicio complicado en el torneo europeo. El equipo lituano debutó con una derrota de 4-0 frente al Brighton y posteriormente cayó 4-1 como local contra el Brann de Noruega. Con ocho goles recibidos y apenas uno anotado en dos partidos, tendrá el desafío de mejorar su rendimiento defensivo ante uno de los equipos que ganó sus primeros dos encuentros.

El partido ante Kauno Zalgiris representa una oportunidad para que Lugano consiga su tercera victoria consecutiva, mientras el conjunto lituano buscará evitar una nueva derrota. Ambos equipos han disputado dos encuentros en la actual fase de liga, por lo que todavía no existen cinco resultados de cada uno dentro de esta edición del torneo.

¿Dónde ver Lugano vs Kauno Zalgiris en Claro Sports y cómo seguirlo en vivo?

El Lugano vs Kauno Zalgiris se podrá disfrutar en vivo a través de Claro Sports, como parte de la programación dedicada a la UEFA Conference League 2026-27. La transmisión estará disponible sin necesidad de contratar Claro Sports Premium.

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de los canales oficiales de Claro Sports, con las acciones del partido y la cobertura de una nueva jornada del torneo europeo. La cita será este jueves 5 de noviembre a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

La UEFA Conference League reúne a 36 equipos durante su fase de liga, con seis partidos para cada participante. Los primeros ocho lugares avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre las posiciones 9 y 24 disputarán una ronda eliminatoria previa. Consulta las noticias, resultados y el seguimiento de la competencia a través de www.clarosports.com.

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