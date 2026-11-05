Union Saint-Gilloise remonta al Celta de Vigo con doblete de Zeneli y mantiene el invicto en Europa League

El conjunto belga venció 2-1 al Celta de Vigo en Balaídos, alcanzó los 10 puntos y se instaló en la quinta posición de la Europa League 2026-27

Union St-Gilloise se lleva los tres puntos de Vigo. | Reuters

El Union Saint-Gilloise mantiene su invicto en la UEFA Europa League 2026-27 después de remontar y vencer 2-1 al Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos, durante la jornada 4 de la fase de liga. El equipo belga consiguió su tercera victoria del torneo gracias a un doblete de Besfort Zeneli, quien marcó los dos tantos que permitieron darle la vuelta al marcador en territorio español.

Con este resultado, el Union Saint-Gilloise llegó a 10 puntos y se ubicó en la quinta posición de la clasificación general, producto de tres triunfos y un empate en cuatro encuentros disputados. En contraste, el Celta de Vigo sufrió su tercera derrota de la competición y se quedó con tres unidades en el lugar 26, fuera de los puestos de acceso a la siguiente ronda.

El conjunto español abrió el marcador al minuto 11 por conducto de Pablo Durán, quien recibió una asistencia de Sergio Carreira y definió con la pierna derecha desde el interior del área. La anotación puso en ventaja a los locales, pero el Union comenzó a generar oportunidades para igualar el encuentro y encontró la respuesta antes del descanso.

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Besfort Zeneli marca un doblete y concreta la remontada del Union Saint-Gilloise

Al minuto 35, Besfort Zeneli apareció dentro del área para marcar el 1-1, después de recibir un pase filtrado de Adem Zorgane. El futbolista del conjunto belga remató con la derecha y mandó el balón al fondo de la portería. La anotación llegó después de una serie de aproximaciones de los visitantes, quienes habían generado peligro por medio de Kevin Rodríguez, Relebohile Mofokeng y el propio Zeneli.

La remontada se concretó apenas cuatro minutos después de comenzar el segundo tiempo. Al 49′, Zeneli consiguió su segundo gol del partido con un remate de derecha desde el centro del área, tras una asistencia de Kevin Rodríguez. La jugada fue revisada por el VAR, que confirmó la anotación y permitió al Union Saint-Gilloise colocarse por delante 2-1.

El Celta de Vigo buscó responder y encontró en Pablo Durán a uno de sus principales protagonistas. Al minuto 57, el delantero español realizó dos disparos que fueron detenidos por el portero Hervé Koffi. Ante la necesidad de conseguir el empate, el conjunto local realizó modificaciones al 60′, con el ingreso de Iago Aspas e Ilaix Moriba en sustitución de Aleix Febas y Hugo Álvarez.

Los españoles mantuvieron la presión sobre la portería visitante. Al 67′, Pablo Durán estuvo cerca de empatar con un disparo desde fuera del área que pasó junto a la escuadra derecha, mientras que Sergio Carreira desperdició otra oportunidad al minuto 72, después de rematar por encima de la portería. El Union resistió los intentos del Celta y buscó aprovechar los espacios para ampliar su ventaja.

Union Saint-Gilloise falla un penalti, pero conserva la victoria ante el Celta

El Union Saint-Gilloise tuvo la oportunidad de sentenciar el encuentro al minuto 80, cuando Besfort Zeneli falló un penalti que pudo representar su tercer gol del partido. La jugada se originó por una mano de Javi Rodríguez dentro del área al 76′, que fue revisada y sancionada por el VAR dos minutos después. Zeneli ejecutó el disparo con la derecha, pero el guardameta del Celta evitó la anotación.

En los minutos finales, el conjunto español intentó conseguir el empate mediante una serie de tiros de esquina. Sin embargo, el Union Saint-Gilloise conservó la ventaja de 2-1 y extendió su racha sin derrotas a cuatro partidos en la Europa League. El equipo belga continuará su participación el próximo 26 de noviembre contra Lech Poznań, mientras que el Celta de Vigo recibirá al Bournemouth en la quinta jornada, con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de clasificación.