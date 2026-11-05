¡A media máquina! Benfica se hace fuerte en Lisboa y vence a Lech Poznan

Con goles de Rafa Silva, Gianluca Prestianni y Georgiy Sudakov, Benfica venció por tres goles a uno al Lech Poznan en la cuarta jornada de la UEFA Europa League.

Se llevó a cabo la cuarta jornada de la UEFA Europa League 2026-2027. Benfica recibió en su casa, el Estadio da Luz, al Lech Poznan de Polonia. La lógica se tomó este juego por el segundo torneo más importante de clubes del mundo y los portugueses se hicieron con los tres puntos tras un marcador de un tres goles a uno.

La primera mitad fue completamente desequilibrada en el juego. Benfica fue amo, dueño y señor de toda las acciones. De la mano de Rafa Silva, Claudio Echeverri y Andreas Schjelderup, los dirigidos por Marco Silva no dejaron ver un solo balón a los polacos. De hecho, nada más al minuto seis, los locales sacaron ventaja en el marcador.

Después de una buena jugada por banda izquierda, Rafa Silva estuvo atento al rebote que dio Mateusz Lis, portero de Lech Poznan, y puso a celebrar a toda Lisboa. Así las cosas, los portugueses se fueron con el marcador a favor al descanso. El colombiano Jhon Durán fue inicialista, pero tuvo poca participación en el ataque.

Benfica no se despeina para ganarle a Lech Poznan

La segunda mitad tuvo exactamente la misma dinámica. Benfica era el dueño de todas y cada unas de las acciones, mientras que, los visitante rogaban por un contragolpe que les pudiera dar una esperanza de empatar. No obstante, después de la hora de partido se presetaron varios cambios.

Gianluca Prestianni, Enzo Barrenechea y Fredrik Aursnes, ingresaron al terreno de juego para el conjunto local. Solo cinco minutos hubo que esperar para que las variantes hicieran efecto. El argentino Gianluca Prestianni realizó una de sus jugadas caracteristicas por banda y terminó marcando el segundo tanto del partido.

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Ahora bien, a falta de 18 minutos para el final, Benfica le puso un poco más de picante al partido. Pues, Enzo Barrenechea quiso salir jugando a ras de piso y error por exceso de confianza. El número cinco quiso tocar de primera intención y se la terminó regalando a Leo Bengtsson, quien marcó el descuento para los polacos. Luego, en una de las últimas jugadas del partido Georgiy Sudakov le puso la cereza al pastel y sentenció la victoria de los portugueses. Así se consumieron los 90 minutos y el Benfica se quedó con los tres puntos.

Resumen Benfica vs Lech Poznan: resultado, goles y estadísticas de la Europa League 2026-2027