Gerardo Espinoza revela las claves del Puebla para pelear por la Liguilla del Apertura 2026 y respalda a Rafael Márquez

Espinoza reconoció que Puebla aún debe encontrar consistencia, respaldó a Rafa Márquez y destacó el talento de Gilberto Mora

Gerardo Espinoza habla de la Liguilla y el reto de los técnicos en Liga MX. Imago 7

Gerardo Espinoza habló en exclusiva con Claro Sports sobre el momento que atraviesa el Club Puebla, el trabajo durante el parón por la Fecha FIFA, la pelea por la Liguilla, las decisiones arbitrales que han marcado algunos partidos, la responsabilidad que representa para los técnicos mexicanos mantenerse en la Liga MX y el inicio del proceso de Rafael Márques al frente de la Selección Mexicana.

El entrenador reconoció que preferiría tener jornadas continuas, aunque entiende que el calendario obliga a adaptarse. Además, explicó que la convocatoria de algunos de sus futbolistas con sus respectivas selecciones nacionales modificó parte de la planificación individual que tenía prevista para estos días.

Espinoza respalda a Rafa Márquez y destaca a Gilberto Mora

Desde su experiencia dentro de los procesos de selecciones nacionales, Espinoza también habló sobre Rafael Márquez y el momento que atraviesa la Selección Mexicana, además de referirse a Gilberto Mora.

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El entrenador del Puebla pidió respaldo para Márquez durante su proceso. “Hay que darle todo el apoyo a Rafa Márquez. Es mexicano, es un técnico que va empezando también y debe tener todo nuestro apoyo, no solo por él sino también por nuestro representativo nacional”, señaló.

Sobre Gilberto Mora, Espinoza destacó las condiciones del juvenil y pidió que mantenga las características que lo han acompañado durante su irrupción en el futbol mexicano. “Es un gran chico con un gran talento; si se mantiene con esa humildad y esa ecuanimidad, me parece que va a tener un gran futuro”, afirmó.

Gerardo Espinoza y el parón de la Fecha FIFA

Espinoza explicó que el descanso internacional ha servido para trabajar con los jugadores disponibles, aunque también modificó algunos de los planes que tenía contemplados. “De preferir, normalmente me gusta que los torneos y las jornadas fluyan y sean continuas. Es mi gusto; más, sin embargo, hay que adaptarse a las condiciones y a lo que va ocurriendo”, señaló el técnico del Puebla.

El estratega agregó que el equipo cuenta con jugadores en selecciones nacionales, por lo que algunos trabajos individuales no pudieron realizarse como estaban previstos. “Con lo que hay, hay que trabajar, hay que ver hacia adelante y tener lo mejor posible en esta recta final los mejores resultados”, explicó.

Puebla todavía busca la consistencia para pelear por la Liguilla

El conjunto poblano ha enfrentado durante el torneo a algunos de los equipos que habitualmente se encuentran en la parte alta de la clasificación, entre ellos Cruz Azul, Chivas, América, Toluca y Tigres. Ahora tendrá por delante un cierre importante en su búsqueda de acercarse a los puestos de Liguilla.

Espinoza reconoció que el equipo todavía no consigue mantener una línea constante de rendimiento y resultados. “Aún no despega este equipo. Es decir, tenemos avances y lógico tenemos algunos parones, algunos pequeños retrocesos y no hemos logrado todavía mantener una consistencia ascendente en nuestro rendimiento y nuestros resultados”, explicó.

El entrenador considera que la prioridad debe estar en el siguiente partido y no en proyectar demasiado el futuro. “Tenemos que ir viendo jornada a jornada, aprovechar cada una de nuestras sesiones para mejorar definitivamente”, añadió.

El compromiso, una de las fortalezas del Puebla

A pesar de los aspectos que todavía debe corregir, Espinoza destacó la actitud que ha mostrado su plantilla durante el torneo. Para el entrenador, uno de los puntos más rescatables ha sido la disposición de sus jugadores para competir en cada encuentro.

“Ha hecho bien el compromiso. Los jugadores están comprometidos con su profesión, con lo que están haciendo, con intentar cambiar los resultados que habían obtenido los torneos pasados, con dar mejores versiones y con competir en cada uno de los partidos al máximo”, comentó.

El técnico también resaltó que el equipo no ha dejado de buscar resultados positivos. “Más allá del resultado, que el equipo siempre se vea con hambre y con disposición de obtener algo positivo”, explicó. Para Espinoza, esa actitud ha permitido que Puebla complique a sus rivales durante diferentes jornadas.

Espinoza habla de las decisiones arbitrales contra Puebla

Uno de los temas que han acompañado al Puebla durante el torneo ha sido el arbitraje. Espinoza reconoció que el equipo no se ha sentido cómodo con algunas decisiones, aunque evitó utilizar esa situación como una justificación para los resultados.

“Más que otra cosa, no nos sentimos cómodos”, señaló. El técnico explicó que no se trata únicamente de penales, sino también de pequeñas infracciones que, desde su perspectiva, terminan condicionando los partidos.

“Siempre son pequeñas faltitas y pequeñas faltitas que te empiezan a meter a tu portería”, explicó Espinoza, quien aseguró que ha hablado de esas situaciones con sus jugadores.

Sin embargo, el entrenador dejó claro que Puebla debe concentrarse en mejorar su propio funcionamiento. “Nosotros tenemos que salir a dar nuestro máximo a pesar de lo que tengamos enfrente”, afirmó. Además, agregó: “No queremos solamente levantar una queja y decir que es por causa del arbitraje; siento que, si mejoramos nosotros, podemos dejar menos margen a esa toma de decisión”.

El objetivo inicial del Puebla era llegar a 20 puntos

El técnico también reveló cuál fue la meta establecida por la directiva al inicio del torneo. Puebla tenía como objetivo alcanzar los 20 puntos, una cifra que todavía no ha conseguido.

“Cuando es la presentación, la directiva pone un número de puntos: hablan de 20 puntos. Aún ni siquiera llegamos a esos 20 puntos”, explicó Espinoza.

El entrenador señaló que ahora el objetivo es sumar jornada tras jornada y mejorar el registro conseguido en torneos anteriores. “Nos toca cada una de las jornadas sumar y sumar. Creo que al final del torneo eso nos va a poner en una gran posición si lo logramos”, comentó.