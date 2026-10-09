De los clavados a la NFL: Osmar Olvera comparte su pasión por los Bengals

El clavadista mexicano habló en exclusiva con Claro Sports sobre su afición por Cincinnati, el desempeño de Joe Burrow y sus expectativas para la temporada

El clavadista mexicano, Osmar Olvera, compartió su pasión por la NFL y realizó su análisis sobre el inicio de la temporada de la NFL y el desempeño de los Cincinnati Bengals, equipo del que es aficionado. En entrevista exclusiva con Claro Sports, el deportista habló sobre los problemas que ha enfrentado la ofensiva, el rendimiento de Joe Burrow y las expectativas que mantiene de ver a su equipo en la postemporada.

“Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Y la verdad que los primeros dos partidos, mis Bengals, súper bien. Una defensa que yo creo que nadie esperaba, una defensa así en estas últimas dos semanas. La verdad que yo creo que la defensa no ha decepcionado. Antes permitían más de 30 puntos, ahorita han sido 10 y tantos, veintitantos puntos”, expresó.

Uno de los jugadores a los que Olvera prestó atención fue Joe Burrow. El mexicano consideró que el quarterback todavía no alcanza el nivel que ha mostrado en otras temporadas. “Ahora sí lo que ha fallado ha sido el ataque, la ofensa. Burrow tuvo la oportunidad de dar la vuelta en el último drive y no ha podido, no ha encontrado ese nivel al que nos tiene acostumbrados a todos los fans de la NFL”, comentó.

Pese a sus observaciones sobre el desempeño del quarterback Olvera explicó que disfruta seguir a los jugadores de la liga sin importar el equipo al que pertenezcan, especialmente cuando muestran sus capacidades durante los partidos. “Digo, ver a un gran quarterback, independientemente del equipo al que le vayas, creo que es increíble, ¿No?, ver ese nivel. Pero bueno, es inicio de temporada. Pudo haber sido peor. Van bien”, añadió.

El clavadista también se refirió al siguiente compromiso de Cincinnati frente a los Miami Dolphins, un encuentro que considera una oportunidad para que los Bengals recuperen confianza y comiencen a mejorar sus resultados.

“Van ahorita contra Dolphins. Creo que es un partido… Yo creo que no hay partidos fáciles en la NFL, siempre hay sorpresas, siempre puede pasar lo que sea, pero creo que es un partido accesible donde la confianza se puede recuperar y confío en que ya vayan para arriba, para arriba mis Bengals”, aseguró.

Las sorpresas y lesiones de la NFL preocupan a Osmar Olvera

Más allá de lo ocurrido con Cincinnati, Olvera compartió su perspectiva sobre el desarrollo de la temporada y los resultados que han registrado distintos equipos. “Ha habido muchas sorpresas, ha habido muchas sorpresas. La verdad que ha habido equipos que se esperaba mucho y han decepcionado, equipos que no se esperaba nada y ya han sorprendido”, mencionó.

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Otro de los temas que abordó fue la cantidad de lesiones que se han presentado durante las primeras semanas. “También algo terrible han sido las lesiones. Muchas estrellas se han lesionado, algunas muy graves, algunas que están fuera por no sabemos cuántas semanas, que sí van a regresar, pero como aficionado de la NFL, pues obviamente siempre quieres ver a los mejores en el campo, ¿no?”, explicó.

Finalmente, Olvera reiteró su respaldo a Cincinnati y dejó claro cuál es su principal expectativa para el resto de la campaña. “Pero bueno, así es el deporte, toca disfrutarlo y, bueno, yo espero ver a mis Bengals en postemporada”, concluyó.