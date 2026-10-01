Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo hacer el registro, dónde y qué documentos necesitas?

La convocatoria comenzó este 1 de octubre es una apertura de vinculaciones y se aplica a distintos sectores, por lo que la disponibilidad puede cambiar según el municipio

Así te puedes registrar para el programa | Foto: Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro abrió este jueves 1 de octubre de 2026 un nuevo periodo de vinculaciones para personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Quienes ya tengan una cuenta podrán consultar los espacios disponibles y postularse a un centro de trabajo para recibir capacitación durante un periodo de hasta 12 meses.

El programa contempla en 2026 un apoyo mensual de 9 mil 582.47 pesos, además de cobertura médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. La incorporación no tiene costo y el trámite debe realizarse por los medios oficiales del programa.

Antes de comenzar el proceso es importante distinguir dos etapas. El registro como aprendiz puede realizarse durante todo el año, pero la posibilidad de postularse a un centro de trabajo se habilita en periodos determinados. La convocatoria que comenzó este 1 de octubre es una apertura de vinculaciones y se aplica de manera focalizada, por lo que la disponibilidad puede cambiar según el municipio.

¿Cuándo abre el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro y dónde hacerlo?

El nuevo periodo para vincularse a un centro de trabajo comenzó el jueves 1 de octubre de 2026. El registro se realiza en la Plataforma Digital del la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, las personas registradas deben ingresar a su perfil, consultar el mapa de focalización y revisar las vacantes disponibles en su zona.

El registro como aprendiz, en cambio, permanece disponible de manera permanente por medio de la Plataforma Digital de Jóvenes Construyendo el Futuro. El trámite puede hacerse desde una computadora, tableta o teléfono con acceso a internet. También existe la posibilidad de recibir atención presencial mediante las Oficinas de Representación y las Oficinas Móviles del programa.

La apertura de octubre es focalizada. Esto significa que algunos municipios pueden aparecer abiertos, cerrados o con la meta de atención cubierta. Por ello, la disponibilidad de centros de trabajo no necesariamente será la misma en todas las entidades y municipios del país.

¿Cómo hacer el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro? Guía paso a paso y documentos necesarios

El primer paso consiste en entrar a la Plataforma Digital de Jóvenes Construyendo el Futuro y seleccionar la opción para registrarse como aprendiz. Para generar el folio, el sistema solicita datos como CURP, correo electrónico, número telefónico y código postal. La persona también debe declarar bajo protesta de decir verdad que tiene entre 18 y 29 años y que no estudia ni trabaja.

Después será necesario completar la información solicitada por el sistema. Las reglas de operación de 2026 establecen que el aspirante debe proporcionar una fotografía con el rostro descubierto, sin modificaciones ni filtros, mientras sostiene una identificación oficial vigente. En el caso de personas extranjeras, también se solicita el documento vigente que acredite su estancia regular en México.

Una vez concluido el registro y cuando exista disponibilidad en su localidad, el aspirante podrá consultar los centros de trabajo y elegir un espacio de capacitación. Al realizar la postulación deberá cargar una identificación oficial vigente, legible y por ambos lados, además de un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, como recibo de luz, agua, predial o teléfono. También puede presentarse un escrito de una autoridad local que confirme el domicilio.

Después de postularse, la persona deberá contactar al centro de trabajo para acordar un primer encuentro. El establecimiento contará con al menos cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud. Si no existe respuesta o la postulación es rechazada, el aspirante podrá buscar otro espacio, siempre que existan vacantes disponibles.

Si el centro acepta la solicitud, el programa revisará la documentación antes de formalizar el ingreso. En caso de encontrar un error u omisión, la plataforma notificará al aspirante para que pueda corregirlo. Una vez concluida la revisión y confirmada la incorporación, el sistema indicará la fecha de inicio de la capacitación, que podrá extenderse hasta por 12 meses.