Mackalister Silva aplaude a Juan Guillermo Cuadrado por su actitud con Millonarios frente a Independiente Medellín: “Hizo notar su experiencia”

El centrocampista habló sobre cómo ha sido la relación con uno de los grandes fichajes de Millonarios para este semestre.

Cuadrado y Mackalister Silva. – Vizzor Image y Millonarios FC.

El momento de Millonarios desde la llegada de Alberto Gamero viene siendo bueno. El equipo bogotano se mantiene invicto desde que se dio el regreso del estratega samario y ha sumado resultados importantes que lo tienen cerca del objetivo de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El más reciente, un empate en visita a Independiente Medellín.

Durante ese duelo, gran parte de la atención estuvo con Juan Guillermo Cuadrado, quien se estrenó como jugador del Embajador ante el cuadro del que es hincha. Sin embargo, los abucheos y alguna pancarta en la tribuna dejaron claro el descontento de la hinchada del Poderoso por verlo jugando con otro club, a pesar de que el jugador ya explicó que el club antioqueño no se acercó a él. Pues Mackalister Silva habló sobre el tema en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Millonarios con Gamero

“Venimos asentando la idea del profe para tener más tenencia y dominar los partidos. Vamos consiguiéndolo poco a poco, aunque todavía hay cosas que nos hacen falta. La pelota aérea es una de las preocupaciones más importantes por que sí se ha trabajado. El profe nos lo ha advertido y preciso sucede. Tenemos que trabajarlo más y prestar más atención. Me encantaría saber la raíz del problema para tener la solución”.

Momento del campeonato

“Yo siempre he dicho que tenemos una liga bastante pareja, en la que se dan resultados que no son normales en otros países. Por más que vaya siendo de alguna manera, se pueden dar cambios y esperamos que el nuestro sea positivo. Que lleguen jugadores de trayectoria es bien importante. Tenemos que darle más valor a eso, porque este tipo de jugadores vuelven porque les nace y no porque les toca. La liga mejora a partir de eso”.

Hostilidad contra Cuadrado

“Aprovecho para aclarar una situación. A propósito del mal momento que vivimos con Daniel Cataño en Ibagué, yo me refería a consecuencias para ese aficionado y no para toda la hinchada. Sobre el tema del cuadrado, depende. Si hablo como jugador, me dolería. Si hablo como hincha, creo que hace parte del fútbol desde que no haya una agresión. Eso hace parte de lo que tenemos que aprender a sortear“.

Cuadrado, experto

“Estaba más nervioso yo que él (risas). Es un jugador que, así como habla y vive, es como persona. Él es muy tranquilo y seguro, que nos transmite eso mismo. Hizo notar su experiencia en un ambiente hostil para él. Creo que la sacamos adelante y nos hubiese gustado ganar, pero estaba un muy bien equipo al frente”.

La salida de Fabián Bustos

“Es un tema de gustos. Fue algo atípico y no se había vivido, así que nos tomó por sorpresa. Era una gran cuerpo técnico, con excelentes personas. Son temas en los que uno no tiene injerencia. Al grupo nos golpeó por la manera en lo que se dio”.

Te puede interesar