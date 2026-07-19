Toros de Tijuana vs Dorados de Chihuahua, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en vivo el duelo entre Toros de Tijuana y Dorados de Chihuahua con la mejor cobertura, jugada a jugada y todas las emociones

Los Toros de Tijuana y los Dorados de Chihuahua se enfrentan en un nuevo capítulo de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, en un duelo que promete grandes emociones de principio a fin. No te pierdas la transmisión EN VIVO por nuestra multiplataforma, con el seguimiento de cada lanzamiento, los batazos más espectaculares y las jugadas que pueden marcar el rumbo del encuentro.

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