Messi pierde la final del Mundial ante España, el país donde construyó su leyenda

Durante su etapa en el club catalán, Messi acumuló logros históricos incluyendo diez ligas de España, siete copas del rey y cuatro Champions League, marcando 672 goles en 778 partidos.

Messi pierde ante el país que formó su leyenda | Reuters/Imago 7

Lionel Messi volvió a encontrarse con una de las historias que marcaránsu carrera. En la final del Mundial 2026, Argentina cayó ante España, el país donde el delantero argentino construyó gran parte de su trayectoria profesional y donde pasó de ser un joven con un sueño a convertirse en una figura reconocida a nivel mundial.

El destino puso a Messi frente a una parte importante de su propia historia. Aunque defendió la camiseta de Argentina durante toda su carrera internacional, España fue el lugar donde desarrolló su fútbol, formó su identidad deportiva y vivió los años que marcaron su etapa en la élite.

El recorrido de Messi en territorio español comenzó cuando tenía 13 años y llegó a Barcelona para incorporarse a las categorías juveniles del club. La entidad catalana asumió el tratamiento médico que necesitaba por un problema de crecimiento, una decisión que permitió que pudiera continuar con su formación como futbolista.

Aquella etapa también implicó un cambio personal. Messi dejó Rosario y tuvo que adaptarse a una nueva vida lejos de su familia. En La Masía encontró el entorno donde comenzó a desarrollar su juego y compartió generación con futbolistas como Gerard Piqué y Cesc Fàbregas.

Con el paso de los años, el argentino se convirtió en el referente de una época del Barcelona. Bajo la dirección de Pep Guardiola, formó parte de un equipo junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta que marcó una etapa del futbol europeo. En el club azulgrana disputó 778 partidos, marcó 672 goles y conquistó títulos como diez Ligas de España, siete Copas del Rey y cuatro Champions League.

Celebrando con el Barcelona | Imago 7

En 2021, su salida del Barcelona puso fin a una etapa que había comenzado en la adolescencia. El argentino continuó su carrera en el Paris Saint-Germain y posteriormente en el Inter Miami, aunque siempre mantuvo un vínculo con la ciudad donde pasó más de dos décadas.

La conexión entre Messi y España también estuvo presente cuando tuvo la posibilidad de representar a la selección española. Tras obtener la nacionalidad en 2005, la Real Federación Española de Fútbol buscó convencerlo de jugar para La Roja, pero el delantero mantuvo su decisión de defender los colores de Argentina.

La final del Mundial 2026 representó un nuevo capítulo entre ambos caminos. Messi llegó al partido definitivo con Argentina, buscando otro título internacional, pero se encontró con la selección del país donde desarrolló la mayor parte de su carrera futbolística.

Con la derrota ante España, Messi perdió una tercera final frente a una selección vinculada con su historia. El resultado se sumó a las finales de Copa América perdidas ante Chile en 2015 y 2016, aunque posteriormente consiguió romper esa racha al conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Más allá del resultado, la final del Mundial 2026 reunió dos partes de la vida de Messi: Argentina, la camiseta que eligió desde niño, y España, el lugar donde encontró las herramientas para convertirse en el futbolista que marcó una época. Esta vez, el país que lo vio crecer terminó frente a él en el partido por el título.

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