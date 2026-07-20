Argentina alcanza a Alemania como el país con más subcampeonatos en la historia de los Mundiales

La derrota frente a España en el Mundial 2026 pone a la Albiceleste con cuatro finales perdidas en el torneo al igual que los teutones

Argentina empata a Alemania con 4 subcampeonatos del mundo. | Reuters

La derrota de Argentina ante España por 1-0 en la final del Mundial 2026 dejó una nueva marca en la historia de la Copa del Mundo. La selección dirigida por Lionel Scaloni no pudo conseguir su cuarto campeonato mundial y sumó su cuarto subcampeonato, una cifra que le permite igualar a Alemania como los equipos con más segundos lugares en la historia del torneo.

La Albiceleste llegó al partido por el título con la posibilidad de conquistar su cuarta estrella después de los campeonatos obtenidos en 1978, 1986 y 2022. Sin embargo, el gol de España definió la final y dejó a Argentina nuevamente como finalista sin poder levantar el trofeo, tal como ocurrió en 1930, 1990 y 2014.

Con este resultado, Argentina se colocó junto a Alemania en la cima de la lista de selecciones con más subcampeonatos. El conjunto europeo terminó como segundo lugar en las ediciones de 1966, 1982, 1986 y 2002, mientras que la selección sudamericana alcanzó esa posición en 1930, 1990, 2014 y 2026.

Ni Lionel Messi pudo evitar esta derrota, al ser la Furia Roja completamente superior al conjunto sudamericano. La posesión del balón y la propuesta futbolística estuvo y nació en los pies de los ibéricos. De esta manera, la Pulga tuvo un último baile con un sabor amargo, al no poder cerrar su ciclo con un nuevo título del mundo.

Detrás de Argentina y Alemania aparece Países Bajos, una selección que cuenta con tres finales perdidas. La Naranja Mecánica cayó ante Alemania Federal en 1974, frente a Argentina en 1978 y contra España en 2010, sin haber conseguido todavía un campeonato mundial.

Francia suma dos subcampeonatos en su historia. El primero llegó en 2006, cuando perdió la final ante Italia en Alemania, y el segundo ocurrió en 2022, tras caer ante Argentina en la definición disputada en Qatar. Brasil, Italia, Hungría y Checoslovaquia también tienen dos segundos lugares.

Brasil consiguió sus subcampeonatos en 1950 y 1998. Italia fue finalista en 1970 y 1994, mientras que Hungría alcanzó la última instancia en 1938 y 1954. Por su parte, Checoslovaquia perdió las finales de 1934 y 1962.

En la historia de los Mundiales también aparecen selecciones que fueron subcampeonas en una ocasión. Croacia perdió la final de Rusia 2018 ante Francia; Suecia cayó frente a Brasil en 1958, y otras selecciones como parte de los registros históricos de la competición quedaron como finalistas en las primeras ediciones.

Países con más subcampeonatos en la Copa del Mundo

País Subcampeonatos Años Alemania 4 1966, 1982, 1986 y 2002 Argentina 4 1930, 1990, 2014 y 2026 Países Bajos 3 1974, 1978 y 2010 Checoslovaquia 2 1934 y 1962 Hungría 2 1938 y 1954 Brasil 2 1950 y 1998 Italia 2 1970 y 1994 Francia 2 2006 y 2022 Suecia 1 1958 Croacia 1 2018

La final del Mundial 2026 modificó la lista histórica de selecciones con más derrotas en finales. Argentina pasó de tres a cuatro subcampeonatos y alcanzó a Alemania, aunque ambas selecciones tienen diferencias en su palmarés: la Albiceleste suma tres Copas del Mundo (1978, 1986 y 2022), mientras que Alemania cuenta con cuatro títulos mundiales (1954, 1974, 1990 y 2014).

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