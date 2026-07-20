Nueva York, el lugar donde Messi renunció a Argentina y donde perdió la final del Mundial 2026

Este resultado marca un contraste significativo con la noche de 2016, cuando Lionel Messi anunció su retiro tras perder la final de la Copa América Centenario en el mismo escenario.

Messi y su historia en Nueva York | Reuters

El Estadio Nueva York Nueva Jersey quedó ligado a dos momentos distintos en la historia de Lionel Messi con la selección de Argentina. En ese mismo escenario donde en 2016 anunció que dejaba la Albiceleste después de una nueva derrota en una final, el delantero volvió a vivir una tarde fatídica: perdió la final del Mundial 2026 ante España.

Una década después de aquella escena que marcó su carrera internacional, Messi regresó al mismo lugar con la posibilidad de conquistar otro título mundial. Sin embargo, el desenlace fue distinto al esperado para Argentina, que cayó ante España y se quedó sin la oportunidad de conseguir el bicampeonato del mundo.

En 2016, el llamado MetLife Stadium fue escenario de la final de la Copa América Centenario entre Argentina y Chile. Después de un empate sin goles durante el partido, el título se definió en penales. Messi fue el primer jugador argentino en cobrar la tanda y falló su disparo, una acción que abrió paso a una de las declaraciones más recordadas de su trayectoria.

“Ya está, se terminó para mí la selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”, expresó aquella noche el capitán argentino.

La decisión llegó después de cuatro finales perdidas con Argentina: el Mundial de Brasil 2014, las Copas América de 2015 y 2016, además de la presión que acompañó a una generación que no había podido conseguir títulos con la selección mayor.

🚨 After Ronaldo won the Euros and Messi lost the Copa América, he retired from Argentina:



"It's been four finals. I wasn't able to win. It's clear this isn't for me"



FIFA would've lost revenue, so they promised him trophies to return.pic.twitter.com/4rB70Qs2IF — Preeti (@MadridPreeti) July 8, 2026

Aquel momento parecía marcar el cierre de una etapa para Messi con la camiseta argentina. Sin embargo, 47 días después cambió su decisión y regresó para continuar el camino rumbo al Mundial de Rusia 2018. Su regreso comenzó en las Eliminatorias ante Uruguay y tuvo uno de sus momentos más importantes con el triplete ante Ecuador en Quito, resultado que aseguró la clasificación mundialista.

La historia de Messi con Argentina cambió durante el ciclo de Lionel Scaloni. El equipo consiguió la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, títulos que modificaron la relación entre el futbolista y la selección.

El estadio de Nueva York Nueva Jersey también dejó de representar únicamente aquella noche de 2016. En la Copa América 2024, Messi volvió a jugar en ese recinto durante la fase de grupos ante Chile y posteriormente en las semifinales contra Canadá, antes de levantar otro trofeo con Argentina.

Para la final del Mundial 2026, Messi volvió al mismo escenario con una historia diferente. Ya no era el jugador señalado por las finales perdidas, sino el capitán que había conseguido romper una larga espera de títulos internacionales con la Albiceleste.

El partido ante España cerró otro capítulo entre Messi y Nueva York. El estadio que en un momento representó la posibilidad de abandonar la selección terminó siendo el lugar donde disputó su última final mundialista con Argentina, en una noche marcada por el contraste entre el recuerdo de 2016 y el recorrido que construyó después.

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