Scaloni se rompe en conferencia de prensa y deja en el aire su continuidad con la selección argentina

El técnico de la selección de Argentina no pudo contener las lágrimas y tuvo que abandonar la sala de prensa tras la final de la Copa del Mundo

Lionel Scaloni compareció ante los medios después de perder la final del Mundial 2026 ante España y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la Copa del Mundo. El entrenador argentino dejó abierta la posibilidad de no continuar al frente de la Albiceleste, al reconocer que necesita tiempo para analizar su futuro después de un proceso que lo llevó a conquistar América y el mundo.

Con la emoción todavía presente por la derrota, Scaloni habló sobre el legado de Lionel Messi, el reconocimiento de la afición argentina al equipo y la dificultad de sostener un ciclo tan exitoso durante tantos años. El técnico aseguró que antes de pensar en seguir debe “resetearse” y valorar si está en condiciones de volver a construir un grupo como el que consiguió llegar a dos finales mundialistas.

Uno de los primeros temas que abordó fue el último partido de Messi en una Copa del Mundo. Aunque no confirmó si el capitán argentino disputó su último Mundial, Scaloni destacó la manera en la que sus compañeros y los aficionados acompañaron al delantero. “Yo ya sabía que iba a jugar hasta que él quiera y sus jugadores, sus compañeros y toda su gente se iban a brindar por él”, expresó.

El entrenador también elogió la carrera de Messi y consideró que su impacto dentro del futbol no cambiará pese a la derrota en la final. “Es el mejor futbolista que ha pisado un campo de fútbol, a mi entender”, afirmó Scaloni, quien destacó que la actuación del capitán argentino durante el torneo fue una muestra más de su importancia histórica.

Después, el técnico habló sobre la reacción de la gente tras el subcampeonato y la imagen de Messi llorando junto a sus compañeros. Scaloni reconoció que no es sencillo aceptar una derrota en una final, pero valoró que los aficionados hayan reconocido el esfuerzo del equipo. “Es difícil hacerle entender a la gente que disfrute igual un subcampeonato. Es muy difícil, pero hay que saber que es un triunfo también”, comentó.

Scaloni reveló que las lágrimas llegaron en el vestidor y que el grupo dejó una huella importante durante el Mundial. “Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario”, señaló. Además, destacó la actitud de sus futbolistas: “Han sido unos guerreros, es la realidad, y hemos competido contra un equipo que es un gran equipo”.

El seleccionador argentino aseguró que los jugadores españoles reconocieron la capacidad competitiva de la Albiceleste después de la final. “A cada uno de los futbolistas españoles que nos venían a saludar nos decían que les sorprendía la manera que teníamos de competir”, explicó. Para Scaloni, esa identidad debe mantenerse en las futuras generaciones.

Sobre su futuro, el técnico fue claro al reconocer que todavía no tiene una decisión tomada. Scaloni explicó que hablará con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y que después analizará sus próximos pasos. “Voy a hablar con el presidente. Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo”, declaró.

Sus palabras tomaron un tono de despedida cuando habló sobre el desgaste emocional de dirigir a Argentina. “No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, admitió. El entrenador aseguró que ocupar el banquillo de la Albiceleste representa un sueño, pero que para continuar necesita recuperar energía y volver a construir una dinámica similar a la que llevó al equipo a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de 2022.

El momento más emotivo llegó con su última respuesta en la conferencia de prensa. Scaloni comenzó a hablar sobre lo que significa estar al frente de Argentina y el proceso que llevó al equipo hasta la final, pero no pudo contener las lágrimas. “Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado que en mi vida pensé que íbamos a estar”, expresó mientras la emoción lo superaba. El entrenador aseguró que continuar requiere “volver a resetearse” y “volver a formar un grupo como este que difícilmente se vuelva a formar”. Finalmente, Scaloni rompió en llanto y tuvo que abandonar la sala de prensa antes de concluir su intervención, dejando en el aire su futuro con la selección argentina.

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