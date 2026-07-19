Todos los subcampeones en la historia de los Mundiales: Argentina se vuelve a sumar a la lista

La Albiceleste vuelve a escribir su nombre en la lista de las selecciones que se quedaron cerca de ganar una Copa del Mundo por cuarta ocasión en la historia

Todos los subcampeones de la Copa del Mundo. | Reuters

La historia de la Copa del Mundo está marcada por los equipos que levantaron el trofeo, pero también por aquellas selecciones que estuvieron a un partido de conquistar la gloria. Desde la primera edición en Uruguay 1930 hasta el Mundial de 2026, 18 equipos diferentes han terminado como subcampeones del torneo más importante del futbol internacional.

El más reciente en incorporarse a esta lista es Argentina, que perdió la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en tiempos extras. El encuentro se disputó en Nueva York y quedó definido con un gol de Ferran Torres en la prórroga, resultado que le dio a España su segundo título mundial y dejó a la Albiceleste como finalista del certamen.

La selección argentina ya había sido subcampeona en tres ocasiones anteriores. Su primera derrota en una final ocurrió en la edición inaugural de 1930, cuando cayó ante Uruguay. Después perdió ante Alemania Federal en Italia 1990 y frente a Alemania en Brasil 2014, antes de volver a disputar el partido por el campeonato en 2026.

Alemania comparte con Argentina el registro de más subcampeonatos en la historia de los Mundiales, con cuatro finales perdidas. El conjunto alemán terminó segundo en Inglaterra 1966, España 1982, México 1986 y Corea-Japón 2002, mientras que Países Bajos ocupa el tercer lugar con tres apariciones en la final sin conseguir el título.

La selección neerlandesa disputó la final en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. En las dos primeras ocasiones perdió ante Alemania Federal y Argentina, respectivamente, mientras que en 2010 cayó frente a España en una final definida en tiempo extra con gol de Andrés Iniesta.

Entre las selecciones con dos subcampeonatos aparecen Brasil, Italia, Francia, Hungría y Checoslovaquia. Brasil perdió las finales de 1950 y 1998; Italia fue segundo en 1970 y 1994; Francia cayó en 2006 y 2022; Hungría terminó como subcampeona en 1938 y 1954; mientras que Checoslovaquia perdió las finales de 1934 y 1962.

Otros equipos solamente han llegado una vez al partido definitivo. Croacia fue subcampeona en Rusia 2018 tras perder ante Francia; Suecia alcanzó la final de 1958 en su propio Mundial; y Brasil también aparece como finalista en 1950, una edición en la que el campeonato se definió mediante un cuadrangular final y no con una final tradicional.

Todos los subcampeones de la Copa del Mundo

Dicen que nadie se acuerda del subcampeón, pero aquí te dejamos la lista completa de los equipos que han tenido la gloria cerca de sus manos sin poder tocarla.

Mundial Subcampeón México, Estados Unidos y Canadá 2026 Argentina Qatar 2022 Francia Rusia 2018 Croacia Brasil 2014 Argentina Sudáfrica 2010 Países Bajos Alemania 2006 Francia Corea y Japón 2002 Alemania Francia 1998 Brasil Estados Unidos 1994 Italia Italia 1990 Argentina México 1986 Alemania España 1982 Alemania Argentina 1978 Países Bajos Alemania 1974 Países Bajos México 1970 Italia Inglaterra 1966 Alemania Chile 1962 Checoslovaquia Suecia 1958 Suecia Suiza 1954 Hungría Brasil 1950 Brasil Francia 1938 Hungría Italia 1934 Checoslovaquia Uruguay 1930 Argentina

A lo largo de 23 ediciones disputadas, los subcampeones representan una parte de la historia del Mundial: selecciones que alcanzaron el último partido del torneo, pero que quedaron a un paso de sumar una estrella a su escudo. Argentina, tras la final de 2026 ante España, se convirtió en el último equipo en formar parte de esta lista.

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