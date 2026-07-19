Argentina

Todos los subcampeones en la historia de los Mundiales: Argentina se vuelve a sumar a la lista

Publicado por Jorge Rolando Marrón Vélez

La Albiceleste vuelve a escribir su nombre en la lista de las selecciones que se quedaron cerca de ganar una Copa del Mundo por cuarta ocasión en la historia

Argentina | Reuters
Todos los subcampeones de la Copa del Mundo. | Reuters

La historia de la Copa del Mundo está marcada por los equipos que levantaron el trofeo, pero también por aquellas selecciones que estuvieron a un partido de conquistar la gloria. Desde la primera edición en Uruguay 1930 hasta el Mundial de 2026, 18 equipos diferentes han terminado como subcampeones del torneo más importante del futbol internacional.

El más reciente en incorporarse a esta lista es Argentina, que perdió la final del Mundial 2026 ante España por 1-0 en tiempos extras. El encuentro se disputó en Nueva York y quedó definido con un gol de Ferran Torres en la prórroga, resultado que le dio a España su segundo título mundial y dejó a la Albiceleste como finalista del certamen.

La selección argentina ya había sido subcampeona en tres ocasiones anteriores. Su primera derrota en una final ocurrió en la edición inaugural de 1930, cuando cayó ante Uruguay. Después perdió ante Alemania Federal en Italia 1990 y frente a Alemania en Brasil 2014, antes de volver a disputar el partido por el campeonato en 2026.

Alemania comparte con Argentina el registro de más subcampeonatos en la historia de los Mundiales, con cuatro finales perdidas. El conjunto alemán terminó segundo en Inglaterra 1966, España 1982, México 1986 y Corea-Japón 2002, mientras que Países Bajos ocupa el tercer lugar con tres apariciones en la final sin conseguir el título.

La selección neerlandesa disputó la final en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010. En las dos primeras ocasiones perdió ante Alemania Federal y Argentina, respectivamente, mientras que en 2010 cayó frente a España en una final definida en tiempo extra con gol de Andrés Iniesta.

Entre las selecciones con dos subcampeonatos aparecen Brasil, Italia, Francia, Hungría y Checoslovaquia. Brasil perdió las finales de 1950 y 1998; Italia fue segundo en 1970 y 1994; Francia cayó en 2006 y 2022; Hungría terminó como subcampeona en 1938 y 1954; mientras que Checoslovaquia perdió las finales de 1934 y 1962.

Otros equipos solamente han llegado una vez al partido definitivo. Croacia fue subcampeona en Rusia 2018 tras perder ante Francia; Suecia alcanzó la final de 1958 en su propio Mundial; y Brasil también aparece como finalista en 1950, una edición en la que el campeonato se definió mediante un cuadrangular final y no con una final tradicional.

Todos los subcampeones de la Copa del Mundo

Dicen que nadie se acuerda del subcampeón, pero aquí te dejamos la lista completa de los equipos que han tenido la gloria cerca de sus manos sin poder tocarla.

MundialSubcampeón
México, Estados Unidos y Canadá 2026Argentina
Qatar 2022Francia
Rusia 2018Croacia
Brasil 2014Argentina
Sudáfrica 2010Países Bajos
Alemania 2006Francia
Corea y Japón 2002Alemania
Francia 1998Brasil
Estados Unidos 1994Italia
Italia 1990Argentina
México 1986Alemania
España 1982Alemania
Argentina 1978Países Bajos
Alemania 1974Países Bajos
México 1970Italia
Inglaterra 1966Alemania
Chile 1962Checoslovaquia
Suecia 1958Suecia
Suiza 1954Hungría
Brasil 1950Brasil
Francia 1938Hungría
Italia 1934Checoslovaquia
Uruguay 1930Argentina

A lo largo de 23 ediciones disputadas, los subcampeones representan una parte de la historia del Mundial: selecciones que alcanzaron el último partido del torneo, pero que quedaron a un paso de sumar una estrella a su escudo. Argentina, tras la final de 2026 ante España, se convirtió en el último equipo en formar parte de esta lista.

TE PUEDE INTERESAR:

España vs Argentina, en vivo: reacciones y premiación al momento del título de la Roja

Mundial 2026

España vs Argentina, en vivo: reacciones y premiación al momento del título de la Roja

España hace historia tras ganar la final del Mundial con un récord imposible

Mundial 2026

España hace historia tras ganar la final del Mundial con un récord imposible

Leandro Paredes y Gavi protagonizan bronca tras la final del Mundial 2026

Mundial 2026

Leandro Paredes y Gavi protagonizan bronca tras la final del Mundial 2026