Alejandra Valencia deja escapar la ventaja y pierde el bronce de la Copa del Mundo de tiro con arco

En la misma competencia realizada en Saltillo, Ana Paula Vázquez fue eliminada en la ronda de cuartos de final

Alejandra Valencia tuvo dos oportunidades para ganar el bronce. | Claro Sports.

Alejandra Valencia se quedó a una flecha de subir al podio. La arquera mexicana cayó ante la turca Elif Gokkir en el duelo por la medalla de bronce de la modalidad de arco recurvo, después de dejar escapar una ventaja de cuatro puntos de set y llevar la definición hasta una flecha de desempate, donde su rival firmó un 10 frente al 9 de la sonorense en una final suspendida por amenaza de tormenta eléctrica.

Valencia comenzó el enfrentamiento con control. En la primera serie colocó 10-9-10 para sumar 29 puntos, uno más que Gokkir, quien respondió con 9-10-9. El resultado le entregó los primeros dos puntos de set a la mexicana.

La tendencia continuó en la segunda ronda. Ambas comenzaron con un 9, pero Valencia agregó un 8 y cerró con un 10 para llegar a 27 unidades. Gokkir registró 9-7-9 para 25. Con ello, Alejandra se colocó 4-0 y quedó a un paso de asegurar la medalla de bronce.

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Sin embargo, la representante de Turquía comenzó su reacción en el tercer set. Gokkir registró 9-9-10 para 28 puntos, mientras Valencia terminó con 8-9-10 y 27. La diferencia se redujo a 4-2 y mantuvo abierto el encuentro.

La cuarta serie terminó igualada. Gokkir lanzó 9-9-8 y la mexicana respondió con 8-9-9, ambas para un total de 26. Cada una recibió un punto de set y Alejandra Valencia llegó al quinto parcial con ventaja de 5-3, por lo que un empate le bastaba para quedarse con el bronce.

La definición volvió a cambiar en las últimas tres flechas. Elif Gokkir consiguió 9-10-9 para 28, mientras que Valencia respondió con 9-10-8 y se quedó en 27. La turca empató así el marcador a cinco puntos de set y obligó a resolver el tercer lugar mediante una sola flecha.

Ahí apareció la diferencia definitiva. Gokkir disparó un 10 en el desempate y Valencia respondió con un 9, resultado que dejó a la mexicana fuera del podio después de haber tenido una ventaja de 4-0 al comienzo del enfrentamiento.

Marie Horackova frenó a las mexicanas y se colgó el oro

El camino de Alejandra Valencia hacia el duelo por el bronce se definió después de caer 6-0 frente a Marie Horackova en las semifinales. La representante de República Checa ganó los tres sets por 29-28, 29-26 y 29-27.

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Horackova también había eliminado previamente a otra mexicana, Ana Paula Vázquez, quien se despidió en los cuartos de final tras perder por 6-4 ante la arquera checa.

En la otra semifinal, Katharina Bauer derrotó 7-1 a Elif Gokkir. La alemana había superado anteriormente por 6-2 a Elia Canales, mientras que Gokkir llegó a esa instancia después de imponerse 6-4 a la china Zhong Qixuan.

Ya en la final, Marie Horackova confirmó su recorrido y derrotó 6-2 en puntos de set a Katharina Bauer, de Alemania, para quedarse con el primer lugar. De esta manera, la arquera checa cerró la competencia después de superar en rondas consecutivas a Ana Paula Vázquez, Alejandra Valencia y la mencionada Katharina Bauer.

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