Guastatoya vs Xelajú MC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Guastatoya y Xelajú MC por la novena jornada del Torneo Clausura de Guatemala.

Guastatoya vs Xelajú MC, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Guastatoya y Xelajú MC por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El estadio David Cordón Hichos recibe un duelo entre dos equipos separados por apenas dos puntos. El Pecho Amarillo llega en el cuarto puesto con 13 unidades, mientras que los Superchivos ocupan la sexta posición con 11.

Guastatoya buscará volver a sumar de a tres después del empate 1-1 frente a Suchitepéquez en su presentación más reciente. El conjunto dirigido por Martín García acumula cuatro victorias, un empate y tres derrotas en ocho jornadas. Los orientales intentarán aprovechar su condición de local para mantenerse entre los primeros puestos y fortalecer su posición en la zona de clasificación.

Xelajú MC llega después de igualar sin goles ante Cobán Imperial en su último compromiso por el campeonato. El equipo dirigido por Roberto Hernández suma tres triunfos, dos empates y dos derrotas en siete encuentros y todavía tiene un partido pendiente. Con 13 goles a favor y siete recibidos, los Superchivos buscarán conseguir una victoria que les permita superar a Guastatoya en la tabla.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Xelajú MC hoy domingo 13 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Guastatoya y Xelajú MC será el domingo 13 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Guastatoya vs Xelajú MC para la jornada 9, al momento

Ni Guastatoya ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Roberto Hernández. no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya : Rubén Escobar, Andy Contreras, Herberth Morales, Carlos Alvarado, Jonathan Estrada, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nicolas Lovato, José Almanza, Bryan Lemus, Ángel Tejeda. DT : Martín García.

: Rubén Escobar, Andy Contreras, Herberth Morales, Carlos Alvarado, Jonathan Estrada, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nicolas Lovato, José Almanza, Bryan Lemus, Ángel Tejeda. : Martín García. Xelajú MC: Estuardo Sicán, Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Elmer Cardoza, Yilton Díaz, Diego Casas, Ricardo Marquez. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Guastatoya vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Guastatoya y Xelajú MC en los últimos años:

28 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura

7 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Guastatoya 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

17 de agosto de 2025 | Xelajú MC 5-0 Guastatoya | Torneo Apertura

13 de abril de 2025 | Guastatoya 2-2 Xelajú MC | Torneo Clausura

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