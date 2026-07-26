Antigua y Barbuda vs Guatemala en vivo, Premundial sub 20 Concacaf: fecha, horario y dónde ver el partido

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Antigua y Barbuda vs Guatemala, Premundial Concacaf sub 20, en vivo y en directo

La Selección Sub-20 de Guatemala afrontará un partido decisivo este lunes 27 de julio, cuando se enfrente a Antigua y Barbuda por la segunda jornada del Grupo B del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc y representa una oportunidad importante para los dirigidos por Sebastián Bini, que necesitan sumar para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda tras la primera fecha.

Antigua y Barbuda llega a este compromiso después de caer por 3-0 frente a México en su debut. El conjunto caribeño tuvo dificultades para contener el dominio del equipo local y apenas logró generar peligro en ataque durante los 90 minutos. Ahora buscará recuperarse con un resultado positivo que le permita seguir con aspiraciones en un grupo donde cada punto será determinante.

Guatemala, por su parte, comenzó el torneo con una derrota por 1-0 ante Costa Rica en un partido condicionado por la expulsión de Ponciano en la primera mitad. A pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del encuentro, el equipo chapín logró mantenerse en competencia hasta que un gol de larga distancia en los minutos finales inclinó el marcador a favor de los costarricenses. Ante Antigua y Barbuda, la Bicolor necesita una victoria para llegar con posibilidades de clasificación a la última jornada, cuando enfrentará a México.

Antigua y Barbuda vs Guatemala en vivo: fecha y horario del partido del Premundial sub 20 Concacaf

El encuentro entre Antigua y Barbuda y Guatemala se disputará el lunes 27 de julio a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla.

¿Dónde ver en vivo el Antigua y Barbuda vs Guatemala del Premundial sub 20? Canales de TV y streaming

El partido se podrá ver en vivo y en directo en Disney+ Premium para el público hondureño mientras que en Estados Unidos estará disponible gracias a Fubo Sports, FOX Sports 2 y ViX Premium.

Antigua y Barbuda vs Guatemala en vivo: ¿Cómo llegan los equipos al partido de Premundial sub 20 Concacaf?

La selección de Antigua y Barbuda llega a la segunda jornada tras perder 3-0 frente a México en su debut. El conjunto caribeño tuvo dificultades para contener el dominio de los locales y apenas pudo generar ocasiones de peligro, por lo que buscará mejorar su rendimiento para mantenerse con opciones de sumar sus primeros puntos en el Grupo B.

La Bicolor Sub-20 afronta este compromiso después de caer por 1-0 ante Costa Rica en un encuentro marcado por la expulsión de Ponciano en la primera mitad. A pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del partido, el equipo dirigido por Sebastián Bini mantuvo la igualdad hasta los minutos finales. Ahora, Guatemala necesita una victoria para seguir con posibilidades de avanzar a la siguiente fase antes de cerrar la fase de grupos frente a México.

Te puede interesar