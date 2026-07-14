Mac Allister se inspira en Maradona para enfrentar a Inglaterra: “Ojalá podamos hacer algo parecido al 86”

La selección argentina completó su última práctica en Atlanta antes de la semifinal ante Inglaterra, con la ilusión de volver a una final

La Albiceleste prepara el duelo en Atlanta | REUTERS | DOMINIQUE FAGET / AFP

La selección argentina realizó su último entrenamiento antes de enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En Atlanta, los jugadores trabajaron con la mira puesta en el partido que definirá a uno de los finalistas del torneo.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Gonzalo Montiel fueron los protagonistas del plantel que atendieron a los medios. La experiencia de Qatar, las dificultades que tuvo Argentina en su último partido, el análisis de Inglaterra y la figura de Diego Armando Maradona aparecieron entre los principales temas antes de una nueva semifinal mundialista.

De Paul: “Estamos entre los cuatro mejores y la anterior fuimos campeones”

Rodrigo De Paul destacó el recorrido de Argentina en el Mundial 2026 y aseguró que el plantel llega tranquilo a la semifinal. El mediocampista reconoció que todavía existen aspectos por corregir, pero remarcó la continuidad de una selección que, después del título conseguido en Qatar 2022, vuelve a instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

“Muy contentos, muy tranquilos con nuestro Mundial, con nuestro proceso, entendiendo que siempre hay muchas cosas que podemos mejorar. Pero que en una Copa del Mundo donde había 48 selecciones estemos entre los cuatro mejores y en la anterior fuimos campeones nos deja muy tranquilos”, explicó De Paul.

Mac Allister espera que la experiencia de Qatar ayude ante Inglaterra

Alexis Mac Allister consideró que haber disputado y ganado la final del Mundial anterior representa un punto a favor para Argentina. Sin embargo, el mediocampista advirtió que esa experiencia no garantiza el resultado ante una Inglaterra que cuenta con futbolistas acostumbrados a disputar partidos de máxima exigencia con sus clubes.

“Ojalá que nos ayude la experiencia del Mundial pasado. Ya tener esa experiencia es un plus, pero no te garantiza nada. Ellos también tienen jugadores de mucha jerarquía, que juegan en equipos importantes y que han enfrentado estas instancias o que en sus clubes han jugado partidos importantes. Entonces no garantiza nada, pero claro que es un plus haber jugado una final”, señaló.

Maradona y México 86 aparecen antes del Argentina vs Inglaterra

El nuevo enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra también recuperó los recuerdos del Mundial de México 1986 y de la actuación de Diego Armando Maradona. Mac Allister reconoció que durante los últimos días ha encontrado en redes sociales imágenes de aquel partido y explicó la importancia que mantiene el exfutbolista para los jugadores y el país.

“Inspirarse en Diego es complicado. Llevar a cabo lo que él hacía dentro de una cancha es prácticamente imposible, solo Leo puede hacerlo. A veces en redes sociales aparecen diferentes cosas y estos días, no sé si fue casualidad, aparecen videos de Diego, del partido en el 86 y demás cosas que a uno lo ayudan. Intentas verlas y recordarlas”, dijo Mac Allister.

“De ese lado, Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que hicieron en el 86”, agregó el mediocampista argentino antes del partido en Atlanta.

Argentina no cambiará su forma de jugar ante Inglaterra

Mac Allister también habló sobre los problemas que tuvo Argentina para controlar la pelota en su partido anterior. El futbolista reconoció que el equipo perdió la posesión y no se sintió cómodo, pero rechazó que esa situación se haya repetido constantemente durante el Mundial 2026.

“En el último partido nos pasó eso, perdimos la posesión de la pelota. En los demás partidos no pasó tanto como la gente lo hace ver. Está claro que el partido pasado nos pasó, no es algo que nos guste, no nos sentimos cómodos y esperamos que en este partido salgamos mucho mejor”, explicó.

Pese a los ajustes preparados para enfrentar a Inglaterra, Mac Allister aseguró que Argentina mantendrá la idea que ha utilizado durante el torneo y no modificará su identidad para disputar la semifinal. “Nosotros tenemos una idea muy clara y, más allá de ajustar pequeñas cositas al rival, jugamos siempre de la misma forma. No vamos a cambiar”, sentenció.

Montiel: “Estamos a un paso de pasar a otra final”

Gonzalo Montiel aseguró que el plantel argentino mantiene la concentración en su propio trabajo antes de enfrentar a Inglaterra. El defensor reconoció la ilusión que existe dentro del equipo por disputar nuevamente una final de la Copa del Mundo, cuatro años después del título conseguido en Qatar.

“Enfocados en nosotros, eso es lo principal. Vamos a enfrentar una semifinal del Mundial, así que estamos preparados para eso. La ilusión siempre está. Como todos los argentinos, nos ilusionamos. Obviamente estamos a un paso de pasar a otra final, así que vamos a afrontarla de esta manera”, afirmó Montiel.

El lateral también confirmó que Argentina ha trabajado específicamente sobre las características ofensivas de Inglaterra. La presencia de los extremos ingleses fue uno de los puntos analizados durante la preparación en Atlanta, con el objetivo de reducir los errores defensivos. “Estuvimos analizando al rival. Es un rival difícil, juegan mucho con los extremos, así que estuvimos trabajando y vamos a trabajar para achicar el margen de error”, concluyó.

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