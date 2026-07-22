Jasper Philipsen gana la etapa 17 del Tour de Francia con apoyo de Van der Poel

El mexicano Isaac del Toro sigue en el tercer lugar de la general y líder de los jóvenes, mientras que Pogacar sigue fuerte en la cima

Jasper Philipsen se corona en la etapa 17 | Foto por LOIC VENANCE / AFP

Jasper Philipsen conquistó la etapa 17 del Tour de Francia 2026 después de imponerse en el sprint final en Voiron. El corredor del Alpecin-Premier Tech aprovechó el trabajo de Mathieu van der Poel, quien lo colocó al frente en los últimos metros, para superar a Mauro Schmid y Olav Kooij. El belga consiguió así su primera victoria en la presente edición de la carrera.

Isaac del Toro concluyó en la posición 52, con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 59 segundos, a 8 minutos y 46 segundos del ganador. El mexicano cruzó la meta en el mismo grupo que su compañero Tadej Pogacar, quien ocupó el lugar 50. Entre los latinoamericanos, el colombiano Einer Rubio fue el mejor ubicado al finalizar en el puesto 32, a 45 segundos; Harold Tejada y Egan Bernal terminaron en las posiciones 36 y 37. Más atrás, el ecuatoriano Richard Carapaz apareció en el sitio 88, mientras que Sergio Higuita cerró la jornada en el lugar 139.

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La jornada tuvo un recorrido de 174.7 kilómetros y presentó cuatro puertos de montaña, además de un sprint intermedio. Aunque el trazado ofrecía una oportunidad para los velocistas, el terreno ondulado provocó movimientos desde los primeros kilómetros y complicó el control de los equipos interesados en una llegada masiva.

Los primeros intentos de fuga aparecieron después del paso por la Cote de Bassa. Harold Tejada, Ben Healy, Max Walker, Ion Izaguirre y Anthony Turgis consiguieron abrir una pequeña diferencia, pero el pelotón evitó que el grupo se consolidara. A partir de ese momento se sucedieron los ataques y la carrera entró en una fase de cambios constantes.

Egan Bernal también buscó protagonismo y formó parte de varias escapadas. El colombiano estuvo acompañado por corredores como Mathieu van der Poel, Matej Mohoric, Matteo Jorgenson y Guillaume Martin. La diferencia nunca fue estable, debido al trabajo de Alpecin, Lidl-Trek y Visma, equipos que mantuvieron la persecución durante los primeros ascensos.

Uno de los momentos que modificó el desarrollo de la etapa ocurrió en el descenso del Col des Prés. Isaac del Toro quedó cortado del grupo principal y llegó a perder cerca de 40 segundos frente a los favoritos de la clasificación general. La situación puso en riesgo su tercer puesto, pero el UAE redujo la velocidad en la punta para permitir que el mexicano y otros corredores regresaran.

Jasper Philipsen y Mads Pedersen también quedaron en el grupo de Del Toro. Ambos necesitaban recuperar el contacto para mantener sus opciones en el cierre. La pausa del UAE permitió que regresaran y, poco después, se formó una fuga de 16 ciclistas en la que también aparecieron Bernal, Einer Rubio y Van der Poel.

La situación cambió a 64 kilómetros de la meta, cuando Pedersen atacó desde el pelotón y alcanzó a los corredores escapados. El ciclista del Lidl-Trek buscó los puntos de la clasificación del maillot verde y terminó por encabezar un grupo de seis hombres junto a Ben Healy, Michal Kwiatkowski, Jasper Stuyven, Edward Planckaert y Felix Engelhardt.

Pedersen cumplió su objetivo en el sprint de Colombe. El danés cruzó primero y sumó 25 puntos, por delante de Planckaert y Healy. Después del paso intermedio, los fugados comenzaron a preparar el final, mientras los grupos perseguidores intentaban reorganizarse y el pelotón se encontraba a más de cinco minutos.

Jasper Stuyven decidió anticiparse y lanzó un ataque cuando faltaban 23 kilómetros. El corredor belga abrió una ventaja de 17 segundos y la aumentó hasta superar el medio minuto. Pedersen, Healy, Kwiatkowski, Planckaert y Engelhardt quedaron en la persecución, mientras Alpecin asumió el trabajo desde un segundo grupo.

La escapada de Stuyven mantuvo opciones hasta los últimos cinco kilómetros. El ciclista del Soudal continuó solo con una ventaja cercana a los 20 segundos, pero Movistar, Lidl-Trek, Visma, Ineos y Alpecin aumentaron el ritmo. El desgaste redujo el número de corredores en la persecución y dejó al líder a la vista antes de la entrada a Voiron.

Stuyven fue alcanzado a tres kilómetros de la llegada. A partir de ese momento comenzó la disputa por las posiciones, con varios equipos al frente y los corredores atentos a cualquier ataque. Las últimas curvas obligaron a los velocistas a buscar espacio antes de la recta final.

Mathieu van der Poel apareció en el momento decisivo y lanzó a Philipsen con un trabajo que dejó al belga en posición para iniciar el sprint. El corredor del Alpecin respondió en los metros finales, mantuvo la ventaja y cruzó primero la línea de meta. Mauro Schmid terminó segundo, mientras Olav Kooij completó el podio de la etapa.

La victoria permitió a Philipsen sumar puntos en la pelea por el maillot verde y cerrar una jornada en la que tuvo que superar cortes, ascensos y ataques antes de disputar el embalaje. El Alpecin-Premier Tech convirtió el trabajo de Van der Poel en el primer triunfo de su velocista durante el Tour de Francia 2026.

La etapa también dejó preocupación en el UAE por Adam Yates. El británico sufrió problemas durante la jornada, quedó rezagado y perdió más de 18 minutos. Después se informó que presentó molestias gastrointestinales, una situación que deberá evaluar el equipo antes de las siguientes etapas de montaña.

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