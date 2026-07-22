Álvaro Montero y Sebastián Villa están listos para el debut de Boca Juniors

Sebastián Villa y Álvaro Montero serían titulares este ueves contra O’Higgins en la ida de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sebastián Villa regresa a Boca Juniors | Vizzor

Poco a poco van regresando los torneos de cada país y los continentales, después de lo que fue la disputa del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el cual ganó España. Uno de los primeros en retornar a la acción fue la Copa Sudamericana, con los playoffs de los octavos de final, los cuales tienen enfrentamientos emocionantes.

Uno de los que más se robará las miradas será el de Boca Juniors vs O’Higgins de Chile. Los ‘Xeneixes’ vienen de fracasar en Copa Libertadores, terminaron terceros de su grupo, mientras tanto el cuadro de Rancagua hizo la épica en su casillero de Sudamericana, tenía que vencer a Millonarios en El Campín y lo hizo para instalarse en este repechaje.

Por tal motivo la dirigencia del club de Buenos Aires hizo un mercado de fichajes acorde a llegar hasta la final de la ‘Otra mitad de la Gloria‘ y por qué no conquistar su tercera Copa Sudamericana de la historia. Dicha lista de nuevas caras la lideran Sebastián Villa y Álvaro Montero, el portero que hizo parte de la nómina de la Selección Colombia en el Mundial.

PAREDES Y VILLA, TITULARES EN LA PRÁCTICA DE BOCA 🔵🟡



El mediocampista de la Selección y el flamante refuerzo se perfilan para integrar el 11 del Vasco Arruabarrena para enfrentar mañana a O'Higgins.



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Prensa y periodistas que cubren a Boca Juniors constantemente aseguran que tanto Montero como Villa están listos para debutar este jueves 23 de julio con el equipo, para el debut del segundo semestre del 20026, es más afirman que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena pondría a los ‘cafeteros’ en el once inicial para enfrentar al cuadro chileno.

Cabe mencionar que ambos jugadores colombianos llegaron para ser parte del equipo principal de Boca Juniors, a dar una mano porque el primer semestre del elenco ‘Xeneixe’ ya que tanto en la Primera División y la Copa Libertadores no dio los réditos esperados por la hinchada, lo que obligó a la salida de Claudio Úbeda de la dirección técnica.

La esférica entre Boca Juniors y O’Higgins, por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana en La Bombonera estará rodando a partir de la 07:30 de la noche (hora colombiana), 21:30 horas (hora local). Cabe mencionar que el ganador de esta llave, se enfrentará a Recoleta FC del Paraguay.

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