Los grandes retos que tendrá Néstor Lorenzo rumbo al próximo Mundial

La continuidad de Néstor Lorenzo ya es un hecho. Conozca los desafíos que tendrá el entrenador argentino en su nuevo ciclo al frente de la Selección Colombia.

Néstor Lorenzo dirigiendo Colombia | Reuters.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la continuidad de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026. El estratega argentino renovó su vínculo con el principal objetivo de liderar un nuevo proceso que lleve a la Tricolor a clasificar a la próxima Copa del Mundo y consolidar un proyecto deportivo a largo plazo.

El primer objetivo: volver a clasificar al Mundial

La principal misión de Lorenzo será asegurar la presencia de Colombia en la próxima Copa del Mundo. Aunque el combinado nacional volvió a disputar un Mundial en 2026, el reto ahora será mantener la regularidad en las Eliminatorias Sudamericanas y evitar los altibajos que marcaron anteriores procesos. La dirigencia confía en que el argentino pueda darle continuidad a una base de jugadores que ya conoce su idea de juego.

El cuerpo técnico tendrá poco margen para relajarse. Además de sumar resultados, Lorenzo deberá construir una selección competitiva desde el inicio de las clasificatorias, aprovechando la experiencia adquirida en el último Mundial, donde Colombia mostró momentos de buen fútbol, pero volvió a quedarse corta en las instancias definitivas.

Renovación generacional sin perder competitividad

Otro de los grandes desafíos será iniciar el recambio de figuras que han sido protagonistas durante la última década. Futbolistas como James Rodríguez, David Ospina o Yerry Mina se acercan al final de sus carreras internacionales, por lo que Lorenzo tendrá que encontrar el equilibrio entre la experiencia y el talento joven que viene pidiendo espacio.

En ese sentido, la consolidación de otros jugadores que se han destacado en Europa y el fútbol colombiano será clave para mantener el nivel competitivo de la Selección durante el nuevo ciclo mundialista.

Dar el salto en las grandes competencias

Más allá de clasificar al Mundial, la continuidad de Lorenzo también estará medida por la capacidad de llevar a Colombia a pelear por títulos. La Copa América y las Eliminatorias serán escenarios fundamentales para demostrar que el equipo puede competir de igual a igual frente a las grandes potencias del continente y romper la barrera que le ha impedido alcanzar finales de manera constante.

Recuperar la ilusión de la afición

Otro aspecto importante será fortalecer el vínculo entre la Selección y la afición. Tras un proceso que dejó buenas sensaciones, pero también frustración por la eliminación mundialista, Lorenzo deberá convencer nuevamente al país de que Colombia está en condiciones de competir por objetivos importantes. El desafío será mantener una identidad futbolística clara, potenciar el talento de la nueva generación y convertir la clasificación al próximo Mundial en apenas el primer paso de un proyecto que aspire a hacer historia.

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