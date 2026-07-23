Saprissa vs Pérez Zeledón en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Saprissa Pérez Zeledón, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La espera terminó y el Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica comienza con uno de los equipos llamados a pelear por el campeonato. Deportivo Saprissa recibirá a Municipal Pérez Zeledón este viernes 24 de julio en el Estadio Ricardo Saprissa, con la misión de arrancar el semestre con una victoria ante un rival que buscará dar la sorpresa desde la primera jornada.

Deportivo Saprissa inicia una nueva temporada con el objetivo de volver a conquistar el título nacional después de quedarse a las puertas de la gloria en el Clausura 2026, cuando cayó ante Herediano por un marcador global de 3-2 en la final. El equipo dirigido por Hernán Medford tampoco pudo comenzar el semestre con un trofeo, ya que fue derrotado por los florenses en la Recopa, por lo que ahora intentará reencontrarse con el triunfo antes de afrontar otro gran desafío: su debut en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde enfrentará a UMECIT.

Por otra parte, Municipal Pérez Zeledón buscará dejar atrás la irregular campaña realizada en el Clausura 2026. El conjunto dirigido por Robert Arias terminó noveno en la fase regular con 14 puntos, igualado con Guadalupe, aunque su buena actuación en el Apertura 2025 le permitió mantenerse alejado de la pelea por el descenso. Para este nuevo campeonato, los Guerreros del Sur intentarán ser protagonistas y competir por un lugar en la fase final en una liga que promete ser muy disputada desde el comienzo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Pérez Zeledón de la jornada 1 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Deportivo Saprissa y Pérez Zeledón será el viernes 24 de julio a las 20:00 horas en el estadio La Cueva y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Pérez Zeledón en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Pérez Zeledón:

5 de abril de 2026 | Saprissa 4-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Pérez Zeledón 3-3 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de julio de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Saprissa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 7 de mayo de 2025 | Pérez Zeledón 0-3 Saprissa | Torneo Clausura 2025

Te puede interesar –