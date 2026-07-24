Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Junior por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Pijaos y Tiburones vienen de tener unas campañas destacadas, así que sus expectativas para el nuevo semestre son altas.

Deportes Tolima y Junior se miden en la primera jornada.

Es la primera jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El objetivo de defender el bicampeonato es para Junior, que deberá arrancar con la visita a Deportes Tolima. Será la oportunidad para observar cómo se comportan los cambios en las plantillas tras lo hecho hasta ahora en el mercado de fichajes del fútbol colombiano. Los dos equipos fueron protagonistas el semestre anterior y tienen altas expectativas.

Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Yordan Osorio, Jan Angulo, Junior Hernández; Cristian Trujillo, Brayan Rovira, Sebastián Guzmán; Adrián Parra, Luis Sandoval y Édwar López. D.T.: Sebastián Oliveros.

Posible alineación de Junior para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Fabián Ángel, Juan David Ríos, Jánenson Sarmeinto; Christian Barrios, Luis Muriel y Bryan Castrillón. D.T.: Alfredo Arias.

¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo de la primera jornada del campeonato será en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué este sábado, 24 de julio, a las 8:15 p.m. Se podrá ver solamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, la manera de acceder vía streaming es con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportes Tolima

21.07.2026 | Deportes Tolima 2-1 Deportes Quindío.

26.05.2026 | Universitario de Perú 0-0 Deportes Tolima.

23.05.2026 | Atlético Nacional 3-1 Deportes Tolima.

19.05.2026 | Coquimbo Unido 3-0 Deportes Tolima.

16.05.2026 | Deportes Tolima 0-1 Atlético Nacional.

Últimos cinco partidos de Junior

22.07.2026 | Junior 2-2 Barranquilla.

18.07.2026 | Junior 4-1 Equipo Azul.

08.06.2026 | Atlético Nacional 1-0 Junior.

02.06.2026 | Junior 3-0 Atlético Nacional.

28.05.2026 | Palmeiras 4-1 Junior.

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