Pogacar destroza récord de 31 años y se corona en la etapa 19 del Tour de Francia 2026; Del Toro sigue tercero

El mexicano cruzó la meta en el séptimo lugar y aumentó la ventaja sobre Paul Seixas por el maillot blanco como líder de los jóvenes

Tadej Pogacar conquista su victoria 26 en el Tour de Francia | JEFF PACHOUD / AFP

Tadej Pogacar volvió a imponer su dominio en la alta montaña y conquistó en solitario la etapa 19 del Tour de Francia 2026, disputada sobre 128 kilómetros y con llegada en el Alpe d’Huez. El esloveno completó el ascenso en 35 minutos y 25 segundos, con una velocidad promedio de 23.38 kilómetros por hora, para establecer un nuevo récord en la subida y superar por un minuto y 15 segundos la marca conseguida por Marco Pantani en 1995. Con este resultado, Pogacar alcanzó la victoria número 26 de su trayectoria en la ronda francesa.

💛 The Yellow Jersey wins at Alpe d'Huez!



💛 Le Maillot Jaune s’impose à l’Alpe d’Huez ! #TDF2026 pic.twitter.com/CFLdq4Ezkt — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

La jornada, considerada la penúltima gran prueba para los aspirantes a la clasificación general, presentó 3,500 metros de desnivel y cuatro ascensos que desgastaron al pelotón. El Col Bayard, el Col du Noyer y el Col d’Ornon prepararon el terreno antes de la subida final al Alpe d’Huez, un puerto de 13.8 kilómetros al 8.1 por ciento y con 21 curvas que volvieron a marcar diferencias entre los favoritos.

Desde los primeros kilómetros se formó una escapada numerosa que llegó a reunir a más de 40 corredores. Entre ellos aparecieron Richard Carapaz, Einer Rubio, Harold Tejada, Sepp Kuss, Lenny Martínez y Valentin Paret-Peintre, quien aprovechó los primeros puertos para sumar puntos en la clasificación de la montaña.

Paret-Peintre pasó en primer lugar por el Col Bayard y repitió la maniobra en el Col du Noyer, donde superó a Carapaz. Mientras los fugados disputaban los puntos de montaña, el pelotón permitió que la diferencia aumentara por encima de los cuatro minutos, una situación que parecía favorecer a los corredores ubicados en la cabeza de la competencia.

Mads Pedersen también cumplió con su objetivo al quedarse con los 25 puntos del sprint intermedio de Le Périer. El danés reforzó su posición al frente de la clasificación por puntos, mientras la fuga comenzaba a perder integrantes antes del Col d’Ornon y los equipos de los aspirantes al título preparaban el ataque final.

Carapaz fue uno de los ciclistas más activos durante la segunda mitad de la etapa. El ecuatoriano coronó en primer lugar el Col d’Ornon y buscó encaminarse hacia su segunda victoria consecutiva, después de haber ganado la jornada anterior. Sin embargo, la ventaja de los escapados comenzó a reducirse en el descenso y en los kilómetros previos al Alpe d’Huez.

Al comenzar la subida final, la fuga quedó reducida a Carapaz, Kuss y Martínez. Los tres intercambiaron ataques en las primeras rampas, pero ninguno logró abrir una diferencia decisiva. Detrás de ellos, Pogacar aceleró junto con su compañero Adam Yates y empezó a descontar tiempo con un ritmo que desarmó al grupo principal.

Isaac del Toro no pudo seguir el primer cambio de velocidad del líder, pero mantuvo su propio paso junto a Paul Seixas y Remco Evenepoel. El mexicano administró la diferencia ante el francés, su rival directo por la camiseta de mejor joven y por el tercer puesto de la clasificación general, evitando una pérdida que pusiera en peligro ambas posiciones.

A menos de ocho kilómetros de la llegada, Pogacar todavía se encontraba a más de un minuto de la cabeza, pero redujo la distancia con rapidez. Primero alcanzó a Kuss y posteriormente se colocó junto a Martínez, mientras Carapaz trataba de resistir unos metros por delante. A dos kilómetros de la meta, el esloveno ya estaba a pocos segundos del ecuatoriano y terminó por neutralizarlo.

Carapaz y Martínez intentaron mantenerse en la rueda del líder durante el último kilómetro, pero Pogacar volvió a acelerar y se marchó en solitario. El esloveno cruzó la meta en primer lugar en el Alpe d’Huez, amplió su ventaja en la clasificación general y agregó otro triunfo a su historial en el Tour de Francia.

Del Toro completó la jornada en la séptima posición y conservó el tercer puesto de la clasificación general, además de mantenerse al frente de la clasificación de los jóvenes. El mexicano superó una jornada marcada por los ataques, el desgaste y la presión de Seixas, dando otro paso para subir al podio final de la edición 113 de la competencia.

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