Sporting FC vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Sporting Alajuelense, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

La primera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica pondrá frente a frente a dos equipos con objetivos muy distintos para esta temporada. Sporting FC recibirá a Liga Deportiva Alajuelense en un duelo que marcará el debut de ambos en el campeonato, con los josefinos buscando dar un salto de calidad y los manudos decididos a volver a pelear por el título.

Sporting FC afronta el Apertura 2026 con la ilusión de convertirse en uno de los protagonistas del torneo y alcanzar por primera vez las fases finales del campeonato. La directiva decidió mantener la confianza en Andrés Carevic, quien renovó su contrato por dos años con el objetivo de consolidar un proyecto que combina competitividad con el desarrollo de jóvenes futbolistas. Tras un Clausura 2026 en el que quedó lejos de la pelea por las semifinales, el conjunto albinegro buscará comenzar la nueva campaña con un resultado positivo.

Por su parte, Alajuelense inicia una nueva temporada con la obligación de dejar atrás la discreta actuación que tuvo en el Clausura 2026, torneo en el que ni siquiera logró clasificarse a las semifinales. El equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez intentará volver a luchar por el campeonato nacional y conquistar la estrella número 32, luego de haber celebrado el Apertura 2025 y ver cómo Herediano igualó esa cifra de títulos en el certamen siguiente. Además, los rojinegros también tendrán un importante desafío internacional, ya que la próxima semana recibirán a Xelajú MC en su debut por la Copa Centroamericana de Concacaf, competencia en la que defenderán el título obtenido en 2025.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Sporting vs Alajuelense de la jornada 1 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Sporting y Alajuelense será el sábado 25 de julio a las 20:00 horas en el estadio Puente Piedra y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes y últimos resultados del Sporting vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Sporting FC y Alajuelense:

11 de abril de 2026 | Sporting FC 0-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Alajuelense 1-2 Sporting FC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 23 de noviembre de 2025 | Alajuelense 2-0 Sporting FC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de julio de 2025 | Sporting FC 1-2 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de abril de 2025 | Alajuelense 0-0 Sporting FC | Torneo Clausura 2025

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