Francisco Iturbide es nombrado nuevo presidente de la Liga MX

El comisionado Mikel Arriola hizo oficial el anuncio; el nuevo presidente tendrá la misión de implementar y ejecutar la reforma de gobierno corporativo de la competencia

Francisco Iturbide, nuevo presidente de la Liga MX | Imago7

La Liga MX inició una nueva etapa administrativa con el nombramiento de Francisco Iturbide Cera como presidente ejecutivo, decisión presentada este viernes 24 de julio durante la conferencia del Nuevo Modelo de Gobierno Corporativo. Mikel Arriola informó que el directivo tendrá la responsabilidad de conducir la transformación institucional del campeonato mexicano.

El comisionado explicó que Iturbide deberá encargarse de implementar los cambios aprobados por los clubes: “Se anuncia el día de hoy a Francisco Iturbide Cera como presidente ejecutivo de la Liga MX y lo instruye a implementar y ejecutar la reforma de gobierno corporativo de la propia liga”, señaló Arriola durante la presentación.

Entre sus principales funciones estará la elaboración y coordinación de los calendarios de las diferentes competencias. Arriola subrayó que se buscará “asegurar que el calendario de las distintas competencias responda permanentemente al desarrollo deportivo, a mejorar la calidad de la competencia, la experiencia del aficionado y a generar valor comercial para los socios de la Liga MX”.

El nuevo presidente ejecutivo también tendrá que supervisar la operación de los torneos, la relación con los clubes y la coordinación con las diferentes áreas de la organización. De acuerdo con Arriola, deberá “mantener la integridad de las competencias a su cargo e incrementar el valor de la liga y sus clubes”, además de establecer una comunicación permanente con los socios.

Iturbide también será responsable de conducir los comités creados como parte del nuevo régimen de gobierno corporativo y mantener la relación institucional con la Federación Mexicana de Fútbol y otros organismos internacionales. Sus avances deberán ser informados tanto al comisionado como a la Asamblea de Socios de la Liga MX.

Arriola destacó la experiencia interna del nuevo dirigente y el respaldo recibido por parte de los propietarios: “A mí me parece muy valioso que los socios nos hayan apoyado con el nombramiento de Francisco, toda vez que Francisco está hecho en la Liga MX; Francisco llegó hace 11 años como becario de la liga y desde abajo ha podido entender la institución y ayudar a construirla”, declaró.

El comisionado también resaltó su conocimiento sobre la organización de los torneos y la operación de los partidos de fútbol: “Fran desde el principio estuvo concentrado precisamente en estas labores de cómo fortalecer la competencia”, explicó Arriola, quien recordó que Iturbide participó en la gestión de las cinco categorías varoniles, los torneos internacionales de los clubes y el desarrollo del nuevo formato de la Liga MX Femenil.

El desarrollo del talento mexicano, prioridad para Francisco Iturbide

Francisco Iturbide señaló que uno de sus objetivos será ampliar las oportunidades para los jugadores formados en las fuerzas básicas, tanto dentro como fuera de la cancha. El nuevo presidente ejecutivo explicó que buscará acompañar “el camino que estos futbolistas pasan día a día” para que cuenten con más opciones de competir, desarrollarse y consolidarse en Primera División: “Desde esta trinchera estoy tratando de ayudar a que esos sueños se cristalicen, a que tengan más oportunidades, a que tengan más opciones de jugar y de salida para que estos futbolistas puedan crecer”, afirmó.

El directivo agregó que la nueva estructura deberá impulsar proyectos relacionados con la infraestructura, la experiencia de los aficionados y el desarrollo del talento mexicano: “Es bien importante el poder echar a andar estos comités, el poder ponernos de acuerdo en ciertas reglas y orientar nuestra visión para cristalizar lo que tenemos que hacer de aquí al futuro”, expresó Iturbide. También indicó que será necesario fortalecer la colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol para aumentar la competencia en las categorías inferiores y generar más oportunidades para los jóvenes dentro de la Liga MX.

La creación de la presidencia ejecutiva fue acordada durante la Asamblea de Dueños celebrada antes de la Copa del Mundo de 2026, cuando se determinó que la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol operarían mediante razones sociales independientes. Iturbide asumirá el cargo durante un periodo de reestructuración, con asuntos pendientes como el modelo de ascenso y descenso, la expansión de la competencia y el posible regreso de clubes como el Atlante.

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