Guastatoya vs Municipal en vivo: dónde mirar los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

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Guastatoya Municipal, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El enfrentamiento entre Guastatoya y Municipal abre otra de las series de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un cruce que combina necesidades distintas pero mucha intensidad. El conjunto pecho amarillo buscará hacerse fuerte en casa tras asegurar la permanencia, mientras que los rojos llegan como uno de los grandes candidatos al título y con la obligación de marcar diferencias desde la ida.

Guastatoya terminó en el séptimo lugar con 31 puntos, producto de ocho triunfos, siete empates y siete derrotas. El equipo dirigido por Pablo Centrone cumplió su primer objetivo al asegurar la permanencia y lo hizo con autoridad, tras golear 4-0 a Marquense en su última presentación. Además, cerró el torneo en buen nivel, con apenas dos derrotas en sus últimos diez partidos, lo que le permite llegar con confianza a esta fase.

Por su parte, Municipal finalizó en la segunda posición con 38 unidades, gracias a once victorias, cinco empates y seis caídas. El equipo de Mario Acevedo fue el que más puntos sumó en la temporada y ahora intentará confirmar su condición de favorito en la liguilla. Su presente es sólido, ya que viene de golear 3-0 a Mixco y encadena tres triunfos consecutivos, incluyendo victorias ante Marquense y Comunicaciones, lo que refuerza su gran momento de cara a esta serie.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guastatoya vs Municipal de ida de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Municipal está programado para el jueves 30 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Municipal hoy

Ni Guastatoya ni Municipal cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya: Rubén Escobar; Keyner Agustín, José Almanza, Víctor Armas; Keyshwen Arboine, Yordin Hernández, Joshua Ubico, Nelson García; Denilson Sánchez, Víctor Ávalos y Emanuel Yori. DT: Pablo Centrone.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Darwin Torres, Aubrey David; Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, John Méndez, Pedro Altán; José Martínez y Erik López. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guastatoya y Municipal:

22 de marzo de 2026 | Guastatoya 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de noviembre de 2025 | Municipal 3-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de septiembre de 2025 | Guastatoya 0-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de abril de 2025 | Municipal 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

Pronóstico del Guastatoya vs Municipal y quién es favorito para ganar, según la IA

Según proyecciones basadas en rendimiento reciente, posición en la tabla y antecedentes directos, la IA marca a Municipal como favorito en la serie ante Guastatoya, aunque con un margen corto debido al factor local. El equipo rojo llega con mayor regularidad a lo largo del torneo y terminó en la parte alta, mientras que Guastatoya ha mostrado competitividad, especialmente en casa, donde suele complicar a rivales fuertes. Además, los enfrentamientos recientes reflejan paridad, con resultados ajustados como el 1-1 en el último cruce. En ese contexto, el pronóstico más repetido ubica el partido en torno a un 42%-30%-28% (victoria Municipal, empate, Guastatoya), en un duelo cerrado donde la jerarquía visitante podría inclinar la balanza, pero sin descartar una sorpresa.

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