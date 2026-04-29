Olimpia vs Platense en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Olimpia Platense, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

El duelo entre Olimpia y Platense se roba las miradas en la jornada 22 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido clave tanto en la parte alta como en la pelea por la clasificación. El conjunto albo buscará cerrar la fase regular con una victoria que lo mantenga en la lucha por los primeros lugares, mientras que los selacios llegan obligados a sumar para mantener vivas sus aspiraciones de meterse en los triangulares finales.

Olimpia tiene 35 puntos y se ubica en el tercer lugar, producto de diez triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Eduardo Espinel viene de caer por 3-2 ante Real España como visitante en su última presentación, resultado que le hizo perder terreno en la pelea por la cima. Sin embargo, su rendimiento reciente sigue siendo positivo, ya que en sus últimos diez partidos ganó siete, empató dos y solo perdió ese encuentro.

Por su parte, Platense suma 21 unidades y se encuentra en la séptima posición, con cinco victorias, seis empates y ocho derrotas. El equipo de Raúl Cáceres llega tras vencer 1-0 a Olancho y atraviesa un buen cierre de torneo. Su objetivo es claro: clasificar a los triangulares finales, para lo cual necesita ganar y esperar que Génesis PN no sume de a tres; en caso de empate, dependerá de una derrota de su rival directo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Olimpia vs Platense de la jornada 22 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Platense está programado para el jueves 30 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Nacional Chelato Ucles. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Platense hoy

Ni Olimpia ni Platense cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 22 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Raúl Cáceres utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Olimpia: Edrick Menjívar; Facundo Queiroz, José Pinto, Edwin Rodríguez, Félix García; Jorge Álvarez, José Raúl García; Jorge Beguché, Carlos Sánchez, Michaell Chirinos; y Clinton Bennett. DT: Eduardo Espinel.

Platense: Merlín Bonilla; Samuel Pozantes, Ruben Garcia, Brandon Santos, Ofir Padilla; Moisés Rodríguez, Eduardo Urbina, Manuel Salinas, Sebastián Espinoza; Erick Puerto y Edwin Solano. DT: Raúl Cáceres.

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Platense en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Platense:

12 de marzo de 2026 | Platense 1-2 Olimpia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de noviembre de 2025 | Platense 0-1 Olimpia | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 23 de agosto de 2025 | Olimpia 3-1 Platense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de abril de 2022 | Olimpia 0-0 Platense | Torneo Clausura 2022

| Torneo Clausura 2022 2 de marzo de 2022 | Platense 0-3 Olimpia | Torneo Clausura 2022

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