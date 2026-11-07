Posibles alineaciones de Independiente Santa Fe vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay 2026-II

El cuadro ‘Cardenal’ cayó entre semana con el Cúcuta Deportivo y espera asegurar su lugar en cuadrangulares en casa.

Posibles formaciones Santa Fe Vs Pasto/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe le está dando largas a su clasificación a cuadrangulares, viene de perder 3 partidos al hilo y este domingo recibe al Deportivo Pasto en El Campín, el cuadro nariñense llegará golpeado, por cuestiones económicas del club muchos de los titulares no viajaron a Bogotá y la cantera encarará este duro compromiso.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Omar Frasica y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Luis Marquinez; Luis Medina, Juan Rebollo, Samuel Portes, Hervin Goyes; Juan Quintero, Jonathan Perlaza, Sebastián Durán, José Solarte; Patrick Preciado y Tomás Blandón.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Deportivo Pereira por Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo a disputarse en la capital de la República, válido por la fecha 18, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo

04.11.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Independiente Santa Fe.

01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Copa BetPlay.

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.

21.10.2026 | Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pasto

03.11.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Jaguares.

30.10.2026 | Atlético Bucaramanga 2-1 Deportivo Pasto.

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 16.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza | Fecha 15.

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