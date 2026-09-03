Asencio asume su responsabilidad y lanza mensaje tras ser absuelto: “Estoy profundamente arrepentido”

El defensor del Real Madrid fue absuelto en un juicio por un video sexual y fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol, aquí su comunicado

Comunicado oficial de Raúl Asencio | Reuters

Raúl Asencio se pronunció este jueves 3 de septiembre después de una jornada marcada por dos asuntos fuera del terreno de juego. El defensa del Real Madrid fue absuelto en el procedimiento relacionado con la difusión de un video de contenido sexual grabado en 2023 y, un día antes, se había hecho pública su condena por conducir bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria. Ante este escenario, el jugador publicó un comunicado en el que habló de ambos episodios y asumió su responsabilidad por el relacionado con la alcoholemia.

El proceso judicial por el video se remontaba al verano de 2023. Asencio no estaba acusado de participar en la grabación de las imágenes, sino de haber recibido y mostrado a una tercera persona uno de los videos. Las dos mujeres afectadas formalizaron ante la jueza su perdón y la Fiscalía retiró la acusación contra el futbolista, lo que derivó en su absolución por los delitos contra la intimidad que se le atribuían.

Después de conocerse la resolución, Asencio aseguró que había permanecido en silencio por respeto al procedimiento: “Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO”, escribió. El jugador señaló que atravesó meses en los que tuvo que convivir con informaciones y opiniones publicadas antes de que la Justicia resolviera su situación y pidió que el desenlace del caso recibiera también atención.

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El central también agradeció el respaldo recibido durante el proceso y mencionó de manera específica al Real Madrid: “Quiero agradecer profundamente a mi familia, a mis amigos, a mi agente, a mis abogados” y “también quiero agradecer al Real Madrid”, expresó. Asencio sostuvo que durante este periodo intentó mantenerse al margen de la discusión pública para concentrarse en su trabajo y continuar con su carrera deportiva.

Su comunicado también abordó el episodio ocurrido el pasado 16 de agosto en Gran Canaria. Asencio fue detenido en un control de la Guardia Civil en la autovía GC-1, donde registró tasas de 0.90 y 0.88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. El futbolista reconoció los hechos en un juicio rápido celebrado el 19 de agosto y fue condenado a pagar una multa de 14 mil 400 euros, además de la retirada de su permiso de conducir durante ocho meses.

A diferencia de su postura sobre el proceso del video, Asencio asumió de manera directa la responsabilidad por conducir después de consumir alcohol: “Estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido y asumo plenamente mi responsabilidad. Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir”, señaló en el comunicado. El jugador manifestó así su intención de cerrar también este episodio y evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

La conducta del defensa ya había generado una reacción dentro del Real Madrid. José Mourinho señaló este mismo jueves que un futbolista del club representa a la institución dentro y fuera de las instalaciones y advirtió que “todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente”. El técnico reconoció el comportamiento profesional de Asencio durante sus entrenamientos y recuperación, pero insistió en las obligaciones que implica formar parte del conjunto blanco. Además, el club abrió un expediente disciplinario para estudiar lo ocurrido con el episodio de alcoholemia.

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Asencio cerró su mensaje retomando precisamente las palabras de Mourinho y fijando su postura sobre lo que espera hacer a partir de ahora: “Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sólo en el campo, sino fuera de él”, apuntó. Con el procedimiento judicial resuelto y después de reconocer su responsabilidad por conducir bajo los efectos del alcohol, el defensa aseguró que su intención es centrarse nuevamente en el fútbol y mejorar su comportamiento fuera de la cancha.

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