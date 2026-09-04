Alajuelense vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Alajuelense Saprissa, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Alajuelense y Saprissa protagonizan una nueva edición del Clásico Nacional por la séptima jornada del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, en un partido que puede tener un impacto importante en la pelea por el liderato. Los manudos buscarán aprovechar el estadio Alejandro Morera Soto para cortar una racha de dos fechas sin ganar y reducir la distancia con el primer puesto, mientras que el Monstruo llega como líder y con la posibilidad de ampliar su ventaja sobre uno de sus principales rivales.

Alajuelense suma 11 puntos y ocupa el cuarto lugar, producto de tres victorias, dos empates y una derrota. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo todavía busca mayor regularidad en este comienzo de semestre y acumula dos jornadas sin ganar en el campeonato: cayó 1-0 como local ante San Carlos y posteriormente empató 1-1 en su visita a Pérez Zeledón. El panorama es diferente a nivel internacional, donde los rojinegros terminaron primeros de su grupo en la Copa Centroamericana 2026 y se preparan para visitar a Marathón el jueves 10 de septiembre por la ida de los cuartos de final. Antes, la Liga tendrá una prueba de máxima exigencia ante su clásico rival.

Por su parte, Saprissa llega como líder del Apertura 2026 con 15 puntos, después de conseguir cinco triunfos y sufrir una sola derrota en seis jornadas. El equipo de Hernán Medford viene de vencer 2-1 a Escorpiones y logró recuperarse rápidamente de la sorpresiva caída 1-0 frente a Inter San Carlos. El Monstruo también continúa con vida en la Copa Centroamericana y, después del Clásico, pondrá la mira en la serie de cuartos de final ante Cartaginés, que comenzará el miércoles 9 de septiembre en la Cueva. Antes de ese desafío internacional, los morados buscarán defender el liderato y dar un golpe ante Alajuelense.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Alajuelense vs Saprissa de la jornada 7 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Alajuelense y Saprissa será el sábado 5 de septiembre a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Alajuelense vs Saprissa hoy

Ni Alajuelense ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Ismael Rescalvo y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Alajuelense: Washington Ortega; Yerlan Sosa, Yeison Molina, Farbod Samadian, Ronald Matarrita; Rashir Parkins, Celso Borges, Kenyel Michel, Anthony Hernández; Esteban Cruz y Ronaldo Cisneros. DT: Ismael Rescalvo.

Saprissa: Isaac Alfaro; Samir Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora; Mathías Elizondo, Gerson Torres, Mariano Torres, Andrey Soto, Luis Paradela; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs Saprissa en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Alajuelense y Saprissa:

19 de abril de 2026 | Alajuelense 1-1 Saprissa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 20 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-1 Saprissa | Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Final Playoffs Torneo Apertura 2025 17 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-2 Alajuelense | Final Playoffs Torneo Apertura 2025

| Final Playoffs Torneo Apertura 2025 19 de octubre de 2025 | Alajuelense 2-0 Saprissa | Torneo Apertura 2025

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