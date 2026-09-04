Ya está abierta la convocatoria de prácticas de Claro para estudiantes universitarios y técnicos

Estudiantes de diversas carreras pueden aplicar a las prácticas de Claro Colombia 2027-1 antes del cierre el 25 de septiembre de 2026.

Prácticas en Claro Colombia 2027 | Claro Colombia

Claro Colombia abrió su convocatoria de practicantes para el primer semestre de 2027, dirigida a estudiantes universitarios que quieran iniciar su experiencia profesional en una empresa de tecnología, participar en proyectos reales y desarrollar habilidades que contribuyan a su crecimiento y preparación para el mundo laboral.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que se encuentren en los últimos semestres de su carrera y que estén habilitados por su institución educativa para realizar sus prácticas durante el periodo 2027-1 en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cali. Claro busca estudiantes de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicaciones, Administración de Empresas, Marketing, Analítica o Ciencia de Datos, Comunicación Social, Contaduría, Economía, Finanzas, Comercio Exterior y Psicología.

Las postulaciones estarán disponibles hasta el 25 de septiembre de 2026 y los estudiantes podrán consultar la información y postularse en el formulario oficial de la convocatoria o escaneando el código QR.

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Durante su paso por la compañía, los practicantes tendrán la oportunidad de aplicar sus conocimientos, aprender junto a equipos de distintas áreas y vincularse a proyectos que responden a los retos de una empresa de tecnología. Además, accederán a un plan de más de 20 beneficios pensado para acompañar su experiencia y contribuir a su bienestar y desarrollo profesional.

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Los interesados deberán revisar los requisitos, completar su información en el formulario de la convocatoria y mantenerse atentos a las comunicaciones de la compañía en caso de avanzar en el proceso de selección.

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