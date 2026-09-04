Félix Fernández recuerda a los futbolistas españoles que jugaron en la Liga MX tras la llegada de Carlos Álvarez

Emilio Butragueño y Carlos Muñoz abrieron las puertas para los futbolistas españoles en el fútbol mexicano gracias a sus goles durante los 90’s

Félix Fernández llevó a Peloteando el recuerdo de dos figuras que marcaron una época y abrieron el camino para los futbolistas españoles en la Liga MX: Emilio Butragueño y Carlos Muñoz. El exportero recordó, en su sección Del Recuerdo, los enfrentamientos que protagonizó ante ‘El Buitre’ y ‘El último delantero salvaje’, a pocos días de la llegada de Carlos Álvarez al Club América, donde el atacante buscará seguir los pasos de otros jugadores del país ibérico que dejaron huella en el fútbol mexicano.

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