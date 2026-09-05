Marítimo vs Benfica en vivo la Liga de Portugal 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 5

Benfica llega con siete puntos después de cuatro jornadas y viene de vencer 2-1 al Estoril, mientras Marítimo también suma siete unidades

La jornada 5 de la Liga de Portugal continúa este sábado con uno de los partidos que puede tener impacto directo en la parte alta de la clasificación. Marítimo recibe al Benfica en un duelo en el que las Águilas buscarán mantenerse cerca de los primeros lugares, mientras el conjunto local intentará aprovechar su buen arranque para dar un nuevo paso en el campeonato.

El compromiso también forma parte de una fecha con varios partidos atractivos en Portugal. Benfica llega con siete puntos después de cuatro jornadas y viene de vencer 2-1 al Estoril, mientras Marítimo también suma siete unidades y tratará de recuperarse después de caer 2-1 frente al Arouca en su presentación más reciente.

Horario y dónde ver Marítimo vs Benfica hoy 5 de septiembre en la jornada 5 de la Liga de Portugal

El partido entre Marítimo y Benfica se disputará este sábado 5 de septiembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la jornada 5 de la Liga de Portugal y podrá seguirse completamente gratis a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La transmisión estará disponible en las diferentes señales digitales de Claro Sports, lo que permitirá seguir las acciones, goles y resultado del encuentro desde México. El duelo aparece como uno de los partidos destacados de la fecha junto a otros compromisos que también forman parte de la cobertura del fútbol portugués.

Benfica llega a la jornada ubicado con siete puntos, la misma cantidad que Marítimo y Gil Vicente. Las Águilas necesitan sumar para no perder terreno frente a Porto, que comenzó la fecha como líder con 12 unidades, y Sporting Lisboa, que se mantiene dentro de la pelea por la cima.

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