Cada vez más cerca: Avellino formaliza oferta para fichar a James Rodríguez

El último club del mediocampista colombiano fue el Minnesota United de Estados Unidos, después jugó el Mundial.

James Rodríguez, al Avellino de Italia/ Reuters.

Néstor Lorenzo lanzará en los próximos días la convocatoria para los duelos amistosos por la fecha FIFA entre septiembre y octubre. El timonel renovó su vínculo con la ‘Tricolor’ en medio de críticas por lo que fue la pálida presentación del combinado nacional en el pasado Mundial, ya que quedó en el camino en octavos de final a manos de Suiza.

Una incógnita desde que finalizó el certamen orbital a la fecha, es la actualidad de James Rodríguez, tras salir del Minnesota United de Estados Unidos, el mediocampista no tiene club, pero tampoco habían pistas sobre su continuidad en el equipo de todos, mucho más después que Juan Fernando Quintero renuncio a seguir jugando con la ‘Tricolor’. Pero el cucuteño parece que aún no dará ese paso al costado.

Pues bien, días atrás medios de comunicación y periodistas colombianos e italianos apuntaron que el Unione Sportiva Avellino 1912, de la segunda división, tiene interés en contratar al jugador con pasado en Real Madrid, Bayern Munich, Sao Paulo y varios más. Dicho esto, en las últimas horas se conoció la oferta del elenco europeo para tener al ’10’ lo antes posible.

“Contrato hasta junio de 2027 con renovación por un año si ascienden. 1,2 M€ por el primer año + 2 por el segundo. Hay una suma adicional por derechos de imagen”, develó Julián Capera recientemente.

🚨 Avellino 🇮🇹 formalizó su primera oferta por James Rodríguez: contrató hasta junio de 2027 con renovación por un año si ascienden.



1,2 M€ por el primer año + 2 por el segundo. Hay una suma adicional por derechos de imagen.



Esperan contrapropuesta del entorno del futbolista… pic.twitter.com/xGMlVrGcAi — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 9, 2026

Cabe mencionar que James Davir Rodríguez Rubbio no juega a nivel de clubes en el ‘Viejo Continente’, desde abril del 2023, cuando hacía parte del Olympiacos de Grecia, luego siguió con la travesía de varios clubes, pasando por Sao Paulo de Brasil, Rayo Vallecano de España, León de México y el último en Minnessota United.

También es importante resaltar que el actual director técnico del Avellino es Alessandro Nesta, el exjugador y quien ganara muchos títulos con el AC Milan, además de ser campeón del Mundo con la Selección de Italia, el férreo defensor habría solicitado el fichaje de James en esta temporada para buscar el ascenso la próxima campaña.

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