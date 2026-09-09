Stuttgart vs Viking en vivo la UEFA Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 9 de septiembre
El cuadro alemán es gran favorito en un duelo que lo enfrenta a un cuadro noruego con aspiraciones de revelación.
¿A qué hora juegan Stuttgart vs Viking hoy, 9 de septiembre en Champions League 2026-27?
Este juego se programó para llevarse a cabo en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart a las 6:45 p.m. de este miércoles. Los televidentes que están en el continente americano deben hacer el cálculo de acuerdo a su zona.
México: 10:45 a.m.
Colombia: 11:45 a.m.
Estados Unidos (Washington D.C.): 12:45 p.m.
Centroamérica (Costa Rica): 10:45 a.m.
Argentina: 1:45 p.m.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de Champions League 2026-27?
La disponibilidad de señales para ver este encuentro cambia según el país en el que la persona esté. A continuación, se indican distintas opciones para varios países de América en cuanto a cableoperadores y servicios de streaming.
México: TNT Sports y Max.
Colombia: ESPN y Disney+.
Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.
Centroamérica: Disney+.
Argentina: Disney+.
Alineaciones de Stuttgart vs Viking, al momento
Stuttgart: Fabian Bredlow; Jamie Leweling, Finn Jeltsch, Jeff Chabot, Maximilian Mittelstadt; Grischa Promel, Angelo Stiller, Bilal El Khannous, Deniz Undav, Chris Fuhrich, Er,edin Demirovic. DT: Sebastian Hoeneß.
Viking: Arild Ostbo; Henrik Heggheim, Gianni Stensness, Jasper Daland, Kristoffer Haugen; Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Henrik Bjordal, Peter Christiansen, Zlatko Tripic, Ermedin Demirovic. DT: Bjarte Lunde Aarsheim.