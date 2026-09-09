Stuttgart vs Viking en vivo la UEFA Champions League 2026-27: minuto a minuto, goles y resultados de la fase de liga, hoy 9 de septiembre

¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 1 de Champions League 2026-27?

La disponibilidad de señales para ver este encuentro cambia según el país en el que la persona esté. A continuación, se indican distintas opciones para varios países de América en cuanto a cableoperadores y servicios de streaming.

México: TNT Sports y Max.

Colombia: ESPN y Disney+.

Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+, FuboTV y ViX.

Centroamérica: Disney+.

Argentina: Disney+.