Alexis Vega revela que tuvo un acuerdo para jugar con el Espanyol de Barcelona

El futbolista del Toluca confiesa que, durante su paso por Chivas, tuvo todo arreglado para marcharse al fútbol de Europa

Alexis Vega revela que estuvo cerca de firmar con el Espanyol | Reuters

Alexis Vega recordó el momento en que estuvo cerca de abandonar la Liga MX para jugar en Europa. El capitán del Toluca reveló que durante su etapa con Chivas tenía un “acuerdo cerrado” para convertirse en futbolista del Espanyol de Barcelona, pero una lesión en la rodilla modificó los planes y terminó por impedir la transferencia.

El delantero explicó en conferencia de prensa que la negociación estaba avanzada y que incluso tenía programado presentarse con el conjunto español. Sin embargo, días antes de viajar disputó un partido ante San Luis con Chivas y sufrió una lesión que obligó a revisar nuevamente su situación médica antes de concretar el movimiento.

“No he tenido muchas propuestas para ir al fútbol europeo. Estuve a nada de llegar al Espanyol de Barcelona, ya tenía un acuerdo cerrado cuando estaba en Chivas. Me tenía que presentar un miércoles y un viernes antes jugamos contra San Luis, me lesiono la rodilla, tuve un zoom con los doctores del Espanyol y me dijeron que no era grave la lesión, me querían llevar así pero la última palabra la tenía el dueño”, relató Vega.

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El futbolista señaló que la postura del propietario del Espanyol terminó por impedir que la operación avanzara. “Él quería que llegara, me pusiera los zapatos y jugara, y lastimosamente no se pudo dar esa oportunidad. La vida me tenía preparado algo más bonito: el regresar a casa. Nunca me imaginé ganar estos títulos con el equipo de mis amores”, explicó el mexicano.

Ahora, con Toluca, Vega no descarta volver a buscar una oportunidad fuera de México, aunque su prioridad está puesta en el proyecto de los Diablos Rojos. El atacante tiene contrato con el club hasta 2029 y señaló que quiere permanecer en la institución para competir por más títulos y dejar un registro en su historia.

“Ahora no le cierro las puertas a nadie: fútbol europeo, en Estados Unidos o en otras partes del mundo, pero estoy muy enfocado en Toluca, me gustaría quedar marcado en la historia del club y ser una leyenda total; tengo contrato hasta el 2029, quiero quedarme, cumplirlo y ganar más títulos con Toluca”, afirmó.

Las declaraciones de Vega llegan después de que Toluca conquistara la Leagues Cup 2026 ante Monterrey, título que se sumó a los obtenidos por el club durante el último ciclo. El delantero explicó que el equipo ya dejó atrás la celebración y tiene la mira puesta en el siguiente compromiso de Liga MX frente al Atlas.

“Este equipo está enfocado en lo que quiere, ganamos la Leagues Cup y pensamos en el fin de semana contra Atlas, y dar un golpe de autoridad y que sepan que vamos a pelear por la 13, ese es el objetivo principal del torneo”, señaló el capitán de los Diablos Rojos.

Vega también habló sobre Antonio Mohamed y los rumores que han relacionado al técnico con otros equipos. El mexicano explicó que dentro del plantel han buscado convencer al entrenador para permanecer en Toluca y continuar con el proyecto. “Lo del Turco ojalá sea por muchos años más, es un técnico que cualquiera quisiera tener”, concluyó el futbolista.

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