Vuelta a España 2026, Etapa 18: los mejores momentos de la carrera del 10 de septiembre

Día clave en La Vuelta: la contrarreloj individual. Sigue por la multiplataforma de Claro Sports los mejores momentos del recorrido de este jueves

Los mejores momentos de La Vuelta a España 2026 se viven en la multiplataforma de Claro Sports. La etapa 18 se corre este jueves 10 de septiembre y puedes ver los highlights en punto de las 12:30 horas, tiempo del centro de México.

Día clave para las aspiraciones de mantener la camiseta roja para Enric Mas. El español tiene que defender el liderato en la contrarreloj individual contra un especialista, Primoz Roglic, quien busca reducir tiempo en busca del histórico quinto campeonato de La Vuelta.

Ruta, recorrido y distancia de hoy 10 de septiembre en la Vuelta a España 2026

La contrarreloj individual de este jueves en La Vuelta a España 2026 será un recorrido de 32.1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. El recorrido será prácticamente completamente llano, con menos de 200 metros de desnivel acumulado.

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