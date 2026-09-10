Rafael Márquez pone la identidad como eje de la Selección Mexicana: “Que la gente se sienta orgullosa”

El nuevo técnico del Tri buscará un equipo competitivo, cercano a la afición y conectado con las selecciones menores

El técnico mexicano fue presentado oficialmente como nuevo seleccionador | Imago 7

Rafael Márquez fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, en el inicio de una nueva etapa para el Tricolor después del proceso encabezado por Javier Aguirre.

El exdefensa mexicano toma el mando con conocimiento previo del grupo y del entorno de la selección, después de haber formado parte del cuerpo técnico del Vasco en el proceso del Mundial 2026. Esa experiencia, aseguró, le permite comenzar el nuevo ciclo sobre una estructura ya trabajada y no desde un punto de partida completamente nuevo.

Durante su presentación, habló sobre el sello que pretende construir alrededor del equipo, la competencia interna por un lugar en las convocatorias, el seguimiento a más de 60 futbolistas y la intención de conectar el trabajo de la selección mayor con las categorías inferiores.

Rafael Márquez quiere recuperar la identidad de la Selección Mexicana

Uno de los principales retos del nuevo cuerpo técnico estará fuera de cualquier esquema o sistema táctico. Márquez colocó como prioridad la relación entre el equipo nacional y una afición que, durante etapas anteriores, se había alejado del Tricolor.

“Principalmente identidad, ¿no? Que se vea que el equipo juega a ser competitivo. Creo que lo que mostramos dentro del Mundial es algo que queremos continuar, que los chicos puedan dar su máximo, que pueda identificarse la gente de México con su selección y yo creo que eso es lo primordial, lo principal que vamos a intentar imponer”.

El nuevo entrenador retomó el tema más adelante para explicar qué espera transmitir desde esta nueva etapa. La exigencia competitiva será una de las vías para volver a fortalecer ese vínculo.

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“Había poca gente que se identificaba con la selección. Lo principal va a ser eso, que la gente se sienta orgullosa de su selección, que la gente se sienta contenta de que den el máximo, que sean bien representados, que intentemos siempre competir. Yo creo que eso es primordial hoy en día”, añadió.

Márquez toma el Tri con una base construida junto a Javier Aguirre

La llegada de Márquez al banquillo tampoco supone una ruptura completa con el proceso anterior. Su etapa dentro del cuerpo técnico de Javier Aguirre le permitió convivir directamente con buena parte de los jugadores y conocer desde dentro el funcionamiento de la selección.

“Desde cómo empecé a cómo terminé también con Javier, me da mucha confianza de seguir con este proceso, con algo que ya conozco, conozco a los jugadores, conozco el entorno, me he cobijado de un grupo de gente con experiencia, que ha estado en máximos niveles y es lo que queremos: tratar de llevar a esta selección a otro nivel”.

Márquez también agradeció la oportunidad de haber trabajado junto al Vasco y destacó que recibe un proyecto que ya cuenta con una estructura establecida.

“Estoy muy contento, muy feliz, muy ilusionado de tomar esta responsabilidad. Cuando me propusieron venir y que se haya hecho realidad, desde el primer momento me ilusionó, sobre todo el poder trabajar con Javier. Estoy muy agradecido de que me abriera las puertas de entrar en su cuerpo técnico y aprender del mejor entrenador que hemos tenido en México. Sé que no voy a trabajar desde cero, sino que ya hay una continuidad y hay una base súper importante, lo cual obviamente me tiene muy ilusionado de poder hacer esta selección”.

Más competencia por un lugar en la Selección Mexicana

Sin embargo, la continuidad garantiza lugares dentro del equipo. Márquez dejó abierta la puerta para los jugadores mexicanos que puedan sostener un buen rendimiento con sus clubes, dentro de una competencia que pretende ampliar durante el nuevo proceso. “Cada uno de los jugadores va a tener que hacer su mejor esfuerzo en sus clubes para poder ser considerados. Creo que eso es lo principal”.

Para el nuevo cuerpo técnico, elevar la exigencia desde los equipos será también una herramienta para mejorar el nivel que posteriormente llegue al Tricolor.

“No me queda la menor duda que con lo que hemos hecho, hemos fomentado que más jugadores hagan su mejor esfuerzo y traten de estar en su mejor nivel para poder pertenecer o venir a la selección. Es sumamente importante que se genere más competencia, eso es lo que queremos, porque vamos a sacar el máximo de cada uno de ellos, para potenciar al jugador mexicano y eso seguramente nos puede dar un mejor nivel”.

Rafael Márquez tiene un radar de más de 60 jugadores

El cuerpo técnico trabaja con una lista amplia de futbolistas que incluye tanto jugadores consolidados como jóvenes que comienzan a competir por un espacio. “Hay un radar hoy en día de 60 jugadores. Creo que hay una buena camada de jugadores jóvenes que viene empujando fuerte... vamos a estar muy pendientes de todos ellos”.

El seguimiento tendrá además un componente integral. La intención es mantener comunicación con los clubes para acompañar diferentes áreas del desarrollo de los seleccionables durante todo el año.

“Queremos obviamente potencializar a todos ellos y yo creo que eso no es nada más en lo futbolístico, sino también en lo personal, en lo que hacen dentro, lo que hacen fuera de la cancha. Estamos tratando de darles todas estas herramientas a los clubes también, para poder estar en la misma línea, trabajar en paralelo”.

La conexión entre las selecciones menores y el equipo mayor

El proyecto de Márquez también pretende reducir la distancia entre las categorías juveniles y la selección absoluta. El objetivo será que los futbolistas que completen el recorrido dentro de las inferiores lleguen al equipo mayor con una preparación más cercana a las necesidades del primer equipo.

“Es transmitirles a los jugadores jóvenes qué representa… eso va a ser sumamente importante. En mi staff hay gente de mucha experiencia, hay gente que conoce muy bien los procesos, hay gente que ha estado en los grandes niveles y eso obviamente también queremos permear hacia abajo. Para intentar que lleguen los jugadores a la mayor con más herramientas y mejor capacitados”.

Un cuerpo técnico para potenciar al fútbol mexicano

Márquez destacó finalmente la experiencia profesional de las personas que lo acompañarán durante este nuevo ciclo. El D.T. presentó a su cuerpo técnico, con amplió recorrido internacional y caras conocidas del fútbol mexicano. Nombres como Vidal Paloma, Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado, Xabier Mancisidor y Pol Lorente integrarán el equipo de trabajo en el Tri.

“No puedo estar más contento. Lo principal es que son muy capaces en lo que hacen, que tienen experiencia, que han competido a niveles muy altos en lo profesional, pero sobre todo en el tema humano”.

El alcance del proyecto, insistió, no se limitará exclusivamente a los resultados inmediatos de la selección absoluta. “Estoy muy bien arropado, muy bien acompañado, sé que me van a ayudar mucho a tener todavía esta progresión como entrenador y que seguramente también aportarán mucho a potencializar el fútbol mexicano. Y no es nada más selección mayor, sino intentar ayudar lo que viene debajo”.

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