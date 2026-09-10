FMF presume el histórico Mundial 2026 de la Selección Mexicana: récords deportivos, de audiencia, asistencia, ventas…

Mikel Arriola presumen los récords de la selección durante el Mundial 2026 | Imago7

El Mundial del 2026 fue histórico para el fútbol mexicano. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, dio a conocer los récords que consiguió Selección Mexicana tanto dentro como fuera de la cancha en la anterior justa mundialista durante el evento de presentación de Rafa Márquez como nuevo DT de la selección mayor varonil.

A nivel deportivo, ha sido un periodo de grandes éxitos en todos los niveles. La Selección Mexicana ganó la Concacaf Nations League y la Copa Oro en 2025, además de conquistar los Premundiales sub 15, sub 17 y sub 20. Este último le dio el boleto al tricolor a los Juegos Olímpicos de LA28, el único de la región tras la reducción de equipos.

En el Mundial del 2026, la Selección Mexicana ganó por primera vez cuatro partidos seguidos. En la fase de grupos no se recibió gol y se terminó en el noveno lugar, tras acabar en el puesto 22 en Qatar 2022.

“Podemos compararnos en términos relativos como los 10 mejores. De los países de América, México fue elmejor posicionado después de Argentina y terminó mejor que Portugal, Brasil, Alemania y Países Bajos. En Concacaf, la Selección Mexicana fue la número 1“, dijo Mikel Arriola, quien resaltó la actuación individual de tanto de Julián Quiñones, quien fue elegido el octavo mejor jugador, como de Roberto Alvarado, el décimo en el listado de mejores jugadores creativos.

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Arriola espera replicar el proceso en este nuevo ciclo mundialsita. “Lo que le he repetido a Rafa: el equipo más importante de esta FMF es la Selección mayor para el Mundial. Nosotros vamos a invertirle tiempo, recursos y esfuerzos para que esta selección tenga cuatro años de gran preparación. Todos concentrados en este equipo. No estamos diciendo que los demás no sean importantes, pero los demás son consecuencia de los avances y éxitos de la selección mayor”.

Arriola destacó la importancia de la continuidad: “Se inicia el proceso con Javier, se transita el proceso con Rafa, quien nombra a su cuerpo técnico y nosotros lo vamos a apoyar con todo. No es que se fueron unos y llegaron otros, y vamos a volver a empezar. Aquí tenemos al piloto, que fue el copiloto de la Selección Nacional en 2026″.

México, la mejor afición del mundo

Mikel Arriola habló de que la afición mexicana es incomparable a nivel mundial. “En porcentaje de población, según Nielsen, somos el segundo país con mayor afición. Un 64% de los habitantes del país se consideran seguidores del balompié, solo superado por Arabia Saudita, con 75%. Estados Unidos tiene el 27% y Canadá 31%, y ni siguiera países como Brasil (62%), España (59%), Reino Unido (56%), Francia (43%) o Alemania (51%) se acercan al interés en territorio mexicano”. El comisionado de la FMF aseguró que las cifras además que serían mayores con los aficionados de sangre mexicana que viven en territorio estadounidense.

“Somos un país muy relevante en materia futbolística”, sentenció Arriola.

El interés de la afición no se limitó a la Selección Mexicana, sino que las tres sedes estuvieron entre las mejores, tanto en los estadios como en el Fan Fest. El Estadio Ciudad de México generó 404,120 aficionados, por 204,716 de Monterrey y 180, 930 en Guadalajra, con ocupaciones del 100%, 99.9% y 99.1%. Solo el Estadio Nueva York (99.98%) impidió que el Top 3 fuera mexicano en su totalidad.

De las 16 sedes del Fan Fest en los países que recibieron partidos, el 75% de la asistencia fue en las tres sedes de México, con casi 7 millones de aficionados (6,789,975).

En cuanto a audiencia televisiva, Arriola dio a conocer que el rating fue tres veces mayor que en Qatar 2022, imponiendo dos récords. El primero fue en Estados Unidos, donde el México vs Ingalterra fue segunda transmisión en español más vista en Estados Unidos este siglo (23.2 millones), solo superada por la final 23.9 entre España e Inglaterra. El otro fue en territorio mexicano, con 36 millones de personas, cifra no vista en el Siglo XXI.

Mikel Arriola aseguró que lo hecho en el campo hizo mejorar la percepción de los fans. “La afición hoy está muy esperanzada en la selección. Antes del Mundial, solo 40% de los mexicanos estaba interesado en la competencia. Durante el Mundial subió a 67%.

Según las cifras presentadas, los aficionados dan una calificación de 8.5 a la actuación de la Selección Mexicana en el Mundial y la percepción favorable pasó, de 13.4% en junio del 2025, al 84.1% tras la justa mundialista.

En las redes sociales, el video de presentación de la convocatoria fue el segundo mejor en alcance e interacciones. Solo el de la selección española superó los 18.3 millones de views del video de México, mientras que el de Francia fue el único que rebasó los 1.17 millones de engagement.

El uniforme más vendido este Mundial

Mikel Arriola también dio a conocer que el uniforme de local de México fue la camiseta más vendida en este Mundial. “La playera verde, presentada el 5 de noviembre, fue la más vendida en la historia de los mundiales para México y la más vendida de todo el mundial, con más de 5 millones de camisetas”, declaró.

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