Clasificación general Vuelta a España 2026, etapa 7: ¿Quién se llevó el triunfo este 28 de agosto?

Publicado por Adriana Díaz

Andreas Leknessund conquistó la séptima etapa, mientras que Pogacar mantiene la ventaja; Richard Carapaz y Harold Tejada siguen en el top 10

Tadej Pogacar sigue en la cima de la clasificación general | Reuters

El noruego Andreas Leknessund se quedó con la victoria en la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 este viernes 28 de agosto, después de completar los 149.8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares en 3 horas, 49 minutos y 47 segundos. El corredor del Uno-X Mobility formó parte de la fuga desde los primeros kilómetros y terminó el trabajo con un ataque en la subida final para cruzar en solitario la meta.

La jornada terminó con doble presencia del Uno-X Mobility en las primeras posiciones. Tobias Halland Johannessen cruzó segundo, a 34 segundos de su compañero, mientras que Wout van Aert ocupó el tercer puesto, a 47 segundos. El belga había atacado prácticamente desde el banderazo de salida junto con Leknessund y permaneció durante buena parte del recorrido en el grupo que encabezó la etapa.

La pelea entre los aspirantes a ganar la Vuelta también dejó movimientos. Tadej Pogacar atacó cerca de la meta y conservó el maillot rojo, mientras que Enric Mas cedió terreno y quedó segundo de la clasificación general a 3 minutos y 50 segundos. Primoz Roglic aparece tercero a 4:50 y Felix Gall ocupa el cuarto sitio a 5:01. El esloveno continúa al frente después de siete etapas con un acumulado de 19 horas, 32 minutos y 37 segundos.

MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a España 2026: resumen, resultados y posiciones de la etapa 7

Así queda la clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026

Leknessund encabezó el resultado de la jornada en Aramón Valdelinares, seguido por Johannessen y Van Aert. Este es el top 10 de la séptima etapa:

PuestoCorredorEquipoTiempoDiferenciaBonificaciónPenalización
1Andreas LeknessundUno-X Mobility03h 49′ 47”10”
2Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility03h 50′ 21”+ 00h 00′ 34”6”
3Wout van AertTeam Visma | Lease a Bike03h 50′ 34”+ 00h 00′ 47”10”
4Jakob OmrzelBahrain Victorious03h 50′ 45”+ 00h 00′ 58”
5Juan Felipe Rodríguez ContrerasEF Education-EasyPost03h 51′ 00”+ 00h 01′ 13”
6Iván Ramiro SosaEquipo Kern Pharma03h 51′ 03”+ 00h 01′ 16”
7Alexey LutsenkoNSN Cycling Team03h 51′ 31”+ 00h 01′ 44”4”
8Eddie DunbarPinarello-Q36.5 Pro Cycling Team03h 51′ 38”+ 00h 01′ 51”2”
9Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team03h 51′ 40”+ 00h 01′ 53”
10Raúl García PiernaMovistar Team03h 52′ 01”+ 00h 02′ 14”

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Pogacar mantiene el primer lugar después de la etapa 7 y aumenta su margen sobre sus perseguidores. Enric Mas es segundo y Primoz Roglic tercero:

PuestoCorredorEquipoTiempoDiferenciaBonificaciónPenalización
1Tadej PogacarUAE Team Emirates XRG19h 32′ 37”34”
2Enric MasMovistar Team19h 36′ 27”+ 00h 03′ 50”12”
3Primoz RoglicRed Bull-Bora-Hansgrohe19h 37′ 27”+ 00h 04′ 50”
4Felix GallDecathlon CMA CGM Team19h 37′ 38”+ 00h 05′ 01”8”
5Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike19h 38′ 42”+ 00h 06′ 05”
6Oscar OnleyNetcompany Ineos Cycling Team19h 38′ 43”+ 00h 06′ 06”4”
7Richard CarapazEF Education-EasyPost19h 38′ 49”+ 00h 06′ 12”
8Mattias SkjelmoseLidl-Trek19h 39′ 54”+ 00h 07′ 17”
9Harold TejadaXDS Astana Team19h 40′ 23”+ 00h 07′ 46”
10Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team19h 42′ 06”+ 00h 09′ 29”

Formato y reglas de la Vuelta a España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España es una carrera por etapas, por lo que existen diferencias entre ganar una jornada y conquistar la competencia completa. Para adjudicarse una etapa en línea, el ciclista debe ser el primero en cruzar la meta. En una contrarreloj, el triunfo corresponde a quien cubra el recorrido en el menor tiempo. La propia organización establece el premio de ganador de etapa para el corredor que termina en primera posición.

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La clasificación general funciona de otra manera. Los tiempos empleados por cada ciclista en las distintas etapas se acumulan a lo largo de la prueba, con las bonificaciones y penalizaciones que correspondan de acuerdo con el reglamento. El corredor con el menor tiempo total ocupa el primer puesto y porta el maillot rojo. Por ello, un ciclista puede ganar una etapa sin estar cerca del liderato general, como ocurrió con Leknessund este 28 de agosto.

La edición 2026 consta de 21 etapas y terminará el 13 de septiembre en Granada. Esto significa que Pogacar todavía deberá defender la ventaja conseguida durante la primera semana frente a corredores como Mas, Roglic, Gall, Kuss y Carapaz. La etapa 8 se correrá el sábado 29 de agosto entre Puçol y Xeraco, antes de que la montaña vuelva a tomar protagonismo en la llegada al Alto de Aitana de la novena jornada.

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