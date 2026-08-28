Clasificación general Vuelta a España 2026, etapa 7: ¿Quién se llevó el triunfo este 28 de agosto?

Andreas Leknessund conquistó la séptima etapa, mientras que Pogacar mantiene la ventaja; Richard Carapaz y Harold Tejada siguen en el top 10

Tadej Pogacar sigue en la cima de la clasificación general | Reuters

El noruego Andreas Leknessund se quedó con la victoria en la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 este viernes 28 de agosto, después de completar los 149.8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares en 3 horas, 49 minutos y 47 segundos. El corredor del Uno-X Mobility formó parte de la fuga desde los primeros kilómetros y terminó el trabajo con un ataque en la subida final para cruzar en solitario la meta.

La jornada terminó con doble presencia del Uno-X Mobility en las primeras posiciones. Tobias Halland Johannessen cruzó segundo, a 34 segundos de su compañero, mientras que Wout van Aert ocupó el tercer puesto, a 47 segundos. El belga había atacado prácticamente desde el banderazo de salida junto con Leknessund y permaneció durante buena parte del recorrido en el grupo que encabezó la etapa.

La pelea entre los aspirantes a ganar la Vuelta también dejó movimientos. Tadej Pogacar atacó cerca de la meta y conservó el maillot rojo, mientras que Enric Mas cedió terreno y quedó segundo de la clasificación general a 3 minutos y 50 segundos. Primoz Roglic aparece tercero a 4:50 y Felix Gall ocupa el cuarto sitio a 5:01. El esloveno continúa al frente después de siete etapas con un acumulado de 19 horas, 32 minutos y 37 segundos.

Así queda la clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a España 2026

Leknessund encabezó el resultado de la jornada en Aramón Valdelinares, seguido por Johannessen y Van Aert. Este es el top 10 de la séptima etapa:

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia Bonificación Penalización 1 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 03h 49′ 47” – 10” – 2 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 03h 50′ 21” + 00h 00′ 34” 6” – 3 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 03h 50′ 34” + 00h 00′ 47” 10” – 4 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 03h 50′ 45” + 00h 00′ 58” – – 5 Juan Felipe Rodríguez Contreras EF Education-EasyPost 03h 51′ 00” + 00h 01′ 13” – – 6 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 03h 51′ 03” + 00h 01′ 16” – – 7 Alexey Lutsenko NSN Cycling Team 03h 51′ 31” + 00h 01′ 44” 4” – 8 Eddie Dunbar Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 03h 51′ 38” + 00h 01′ 51” 2” – 9 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 03h 51′ 40” + 00h 01′ 53” – – 10 Raúl García Pierna Movistar Team 03h 52′ 01” + 00h 02′ 14” – –

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Pogacar mantiene el primer lugar después de la etapa 7 y aumenta su margen sobre sus perseguidores. Enric Mas es segundo y Primoz Roglic tercero:

Puesto Corredor Equipo Tiempo Diferencia Bonificación Penalización 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 19h 32′ 37” – 34” – 2 Enric Mas Movistar Team 19h 36′ 27” + 00h 03′ 50” 12” – 3 Primoz Roglic Red Bull-Bora-Hansgrohe 19h 37′ 27” + 00h 04′ 50” – – 4 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 19h 37′ 38” + 00h 05′ 01” 8” – 5 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 19h 38′ 42” + 00h 06′ 05” – – 6 Oscar Onley Netcompany Ineos Cycling Team 19h 38′ 43” + 00h 06′ 06” 4” – 7 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 19h 38′ 49” + 00h 06′ 12” – – 8 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 19h 39′ 54” + 00h 07′ 17” – – 9 Harold Tejada XDS Astana Team 19h 40′ 23” + 00h 07′ 46” – – 10 Gregor Mühlberger Decathlon CMA CGM Team 19h 42′ 06” + 00h 09′ 29” – –

Formato y reglas de la Vuelta a España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España es una carrera por etapas, por lo que existen diferencias entre ganar una jornada y conquistar la competencia completa. Para adjudicarse una etapa en línea, el ciclista debe ser el primero en cruzar la meta. En una contrarreloj, el triunfo corresponde a quien cubra el recorrido en el menor tiempo. La propia organización establece el premio de ganador de etapa para el corredor que termina en primera posición.

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La clasificación general funciona de otra manera. Los tiempos empleados por cada ciclista en las distintas etapas se acumulan a lo largo de la prueba, con las bonificaciones y penalizaciones que correspondan de acuerdo con el reglamento. El corredor con el menor tiempo total ocupa el primer puesto y porta el maillot rojo. Por ello, un ciclista puede ganar una etapa sin estar cerca del liderato general, como ocurrió con Leknessund este 28 de agosto.

La edición 2026 consta de 21 etapas y terminará el 13 de septiembre en Granada. Esto significa que Pogacar todavía deberá defender la ventaja conseguida durante la primera semana frente a corredores como Mas, Roglic, Gall, Kuss y Carapaz. La etapa 8 se correrá el sábado 29 de agosto entre Puçol y Xeraco, antes de que la montaña vuelva a tomar protagonismo en la llegada al Alto de Aitana de la novena jornada.

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