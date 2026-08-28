Andreas Leknessund se sacude y gana la etapa 7: Tadej Pogacar sigue liderando La Vuelta a España

El noruego había tenido 5 segundos lugares en otras ‘grandes’ vueltas, pero este miércoles 28 de agosto llegó su momento.

Andreas Leknessund Vuelta a España/ JOSE JORDAN / AFP.

Este viernes 29 de agosto se disputó la etapa 7 de La Vuelta a España. Fueron 149.8 kilómetros de recorrido entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, fue una jornada de alta montaña nuevamente en la competición, ya que tuvo 5 puertos: 2 de segunda, 2 de tercera y el último precisamente en meta de primera categoría, a gran exigencia.

La intriga para el inicio y final de esta séptima fracción en la ronda ibérica, era qué tanto protagonismo iba a tener la fuga, y sí Tadej Pogacar iba a dejar que otros ciclistas lucharan por este triunfo. Pues bien, el día comenzó con varios repechos, hasta que todos se encontraron con el primer reto del día en Puerto El Remolcador, allí los puntos fueron para Andreas Leknessund, el noruego empezaba a dar muestras que quería ganar este viernes.

El Alto de Zucaina también fue para Leknessund; pero los papeles cambiaron porque Puerto de Fuente de Rubielos y el Puerto de San Rafael fueron para Wout van Aert, además del único sprint intermedio de esta séptima fracción en Mora de Rubielos, el belga luchó por más de 120 kilómetros por estas unidades y seguir liderando la clasificación de los puntos.

Pues bien, al final Andreas Leknessund se desprendió de la fuga que duró por más de 2 horas y media, el noruego dejó atrás a Tobías Johannessen, Wout van Aert, Jakob Omrzel y demás para ir por su victoria de etapa en una ‘grande’, después de 5 segundos lugares en otras ocasiones. De esta manera llegaba el primer triunfo para el Uno-X Mobility en esta Vuelta 2026.

En cuanto a la lucha por la clasificación general, especialmente en los puestos del 2 al 10, Félix Gall sacudió el pelotón en aquella última subida, se le desprendió a corredores como Sepp Kuss, Richard Carapaz, el austriaco quería posicionarse lo más adelante posible y lo logró, porque cruzó de 20 a 4:29 del ganador y en el casillero principal marcha cuarto a 5:01 de Pogacar.

Clasificación de la etapa 7 de La Vuelta a España

Posición Nombre- Equipo Tiempo 1. Andreas Leknessund – (UXM) 3:49:47 2. Tobías Johannessen – (UXM) 0:34 3. Wout van Aert – (JVL) 0:47 4. Jakob Omrzel – (BHV) 0:58 5. Juan Felipe Rodríguez – (EFE) (COL) 1:13 6. Iván Ramiro Sosa – (EKP) (COL) 1:13 7. Alexey Lutsenko – (NSN) 1:44 8. Eddie Dunbar – (P36) 1:51 9. Léo Bisiaux – (DCC) 1:53 10. Raúl García – (MOV) 2:14

Clasificación general de La Vuelta a España

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE) 19:32:37 2. Enric Mas (MVT) 3:50 3. Primoz Roglic (RBH) 4:50 4. Felix Gall (DCT) 5:01 5. Sepp Kuss (VLB) 6:05 6. Oscar Onley (NIC) 6:06 7. Richard Carapaz (EFE) 6:12 8. Mattias Skjelmose (LDT) 7:17 9. Harold Tejada (XAT) 7:46 10. Gregor Muhlberger 9:29

Etapa 8 de La Vuelta a España

Este sábado 29 de agosto continúan las emociones de la ronda ibérica. La competición comienza en Puçol y con final en Xeraco. Una etapa plana, enfocada para que los embaladores de cada uno de los equipos diga presente y se lleve la victoria. Contempla un sprint intermedio al km 137 y un puerto de montaña de tercera categoría en Barx.

Etapa 8 de La Vuelta a España/ procyclingstats.com.

¿Cómo les fue a los ciclistas colombianos hoy, 28 de agosto en La Vuelta a España?

En otra prueba de alta montaña de esta Vuelta a España, los colombianos buscaron arañar una victoria, sin embargo dicha subida al Aramón Valdelinares estuvo muy retadora, no obstante Iván Ramiro Sosa y Juan Felipe Rodríguez lo intentaron hasta el final y terminaron en el top 10 de la clasificación del día.

En cuanto a la general, el huilense Harold Tejada escaló una casilla, pasó de la décima a la novena después de haber también sacudido el grupo del pelotón en esta séptima etapa de La Vuelta a España, cruzó el puerto de primera categoría más de 1 minuto después de Tadej Pogacar.

Posición Nombre Tiempo 5. Juan Rodríguez (EFE) 1:13 6. Iván Sosa (EKP) 1:16 27. Harold Tejada (XAT) 5:39 91. Juan Martínez (TPP) 19:49 92. Santiago Buitrago (BHV) “

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