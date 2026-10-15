Águilas Blancas IPN vs Pumas CU en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 7 de la ONEFA 2026

El Clásico Poli-UNAM llega con Pumas CU en el primer lugar y Águilas Blancas fuera de zona de playoffs antes de la Semana 7

Horario y dónde ver en vivo el Águilas Blancas IPN vs Pumas CU | Claro Sports

Pumas CU y Águilas Blancas IPN vuelven a encontrarse en el Clásico Poli-UNAM, ahora con puntos que pueden resultar determinantes rumbo a los playoffs de la ONEFA 2026. El Estadio Olímpico Universitario recibirá este sábado 17 de octubre uno de los partidos centrales de la Semana 7, con los universitarios instalados en el primer lugar y el Politécnico obligado a recortar terreno cuando la temporada regular entra en su recta final.

La diferencia en la clasificación aumenta la importancia del encuentro. Pumas CU terminó la Semana 6 como líder con récord de 5-1, aunque Auténticos Tigres y Borregos Monterrey continúan invictos con un partido menos. Águilas Blancas, en cambio, presenta marca de 2-3 y ocupa la novena posición, apenas por detrás de Linces UVM, que por el criterio de puntos en contra tendría actualmente el octavo y último boleto para los cuartos de final.

Con solo cuatro semanas pendientes antes de conocer a los clasificados, el resultado del Clásico puede modificar las aspiraciones de ambos equipos. Pumas busca sostenerse en la parte alta y mantenerse en la pelea por una mejor localía durante la postemporada, mientras Águilas Blancas necesita sumar para entrar nuevamente entre los ocho primeros. El antecedente reciente también añade otro elemento al partido: los auriazules ganaron los últimos dos enfrentamientos de esta rivalidad.

¿Cuándo y dónde juegan Águilas Blancas IPN vs Pumas CU por la Semana 7 de la ONEFA 2026?

El Águilas Blancas IPN vs Pumas CU se disputará el sábado 17 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México. El kickoff está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en uno de los tres encuentros contemplados para la actividad sabatina de la Semana 7 de la Liga Mayor.

Pumas llegará con cinco victorias y una derrota, mientras que Águilas Blancas lo hará con dos triunfos y tres descalabros. El margen para el conjunto del IPN comienza a reducirse porque únicamente los ocho primeros lugares avanzan a los playoffs. Los universitarios, por su parte, necesitan mantener el ritmo de resultados para conservar una posición que les permita disputar en casa las primeras etapas de la postemporada.

Horario y dónde ver en vivo el Águilas Blancas IPN vs Pumas CU: canales de TV y transmisión online

El Clásico Poli-UNAM comenzará a las 11:00 horas de la CDMX y se podrá seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports. La transmisión permitirá seguir uno de los encuentros principales del fin de semana en el fútbol americano colegial mexicano. Para quienes sintonicen desde Estados Unidos, el kickoff será a las 13:00 horas del Este (ET).

El encuentro entre Pumas y Águilas Blancas forma parte de una jornada que puede comenzar a definir la zona de clasificación. Además de este partido, el sábado tendrán actividad Borregos Monterrey contra Burros Blancos y Borregos Puebla frente a Leones Anáhuac Cancún. Sin embargo, en Ciudad Universitaria estará concentrada una de las principales disputas de la fecha por la combinación entre rivalidad histórica y consecuencias en la tabla.

MÁS INFORMACIÓN: Auténticos Tigres mantiene el invicto tras vencer a Borregos Puebla en la ONEFA 2026

Antecedentes del Águilas Blancas IPN vs Pumas CU y últimos cinco resultados en la ONEFA

El Clásico ha dejado dos triunfos consecutivos para Pumas CU, el más reciente de 13-7 en la Semana 6 de la temporada 2025. Aquella tarde el conjunto del IPN tomó ventaja de 7-0 tras una intercepción de Luis Galván y un acarreo de Paulo Palacios, pero los universitarios respondieron con dos goles de campo de Arturo Gómez y después dieron la vuelta al marcador con un pase de Leonardo Garza Peña a Patricio Olvera en las diagonales. La defensiva auriazul terminó por asegurar el resultado en el último cuarto, cuando detuvo una jugada de cuarta oportunidad y gol a menos de dos minutos del final, evitando el empate y sellando el triunfo de Pumas en el Clásico Poli-UNAM.