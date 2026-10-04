Armando González, con los pies en la tierra tras llegar al Olympiacos: “No soy Messi y nunca lo voy a ser”

El delantero mexicano explicó cómo afronta su adaptación al fútbol europeo y la responsabilidad que implica llegar a una nueva liga

Armando González habla de su llegada a Europa | olympiakos.com

Armando González tiene claro que su llegada al Olympiacos implica nuevas expectativas, pero también una etapa de aprendizaje dentro del fútbol europeo. En entrevista con Claro Sports, el delantero mexicano explicó que no se considera un jugador terminado y utilizó a Lionel Messi como referencia para describir la mentalidad con la que afronta su carrera.

“Yo sé que no soy Messi y nunca voy a ser Messi, nunca me lo voy a creer así”, señaló González al hablar sobre lo que se puede esperar de él y la entrega que tendrá con su equipo.

El atacante explicó que su objetivo no es asumir que ya conoce todo lo necesario para desarrollar su carrera, sino mantenerse en evolución y aprovechar cada experiencia para continuar creciendo.

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“Yo sé que soy un jugador en constante evolución y el día que yo sienta que ya sé todo es el día que me voy a estancar. El día que yo sea de que nada, yo ya sé todo, tú no me puedes decir nada, es el día en el que me voy a estancar porque ya no voy a crecer”, explicó.

Armando González reconoce las expectativas en Olympiacos

El delantero recordó sus primeros días con el conjunto griego y cómo tuvo que adaptarse a un entorno diferente al que conocía desde su formación en Chivas. “Cuando llegué a Olympiacos, sí fue un fichaje y se esperaban cosas de mí, pero también yo sabía que venía a una liga nueva donde me tocaba aprender cosas, a un fútbol nuevo, a un fútbol europeo, a una exigencia diferente”, comentó.

González señaló que debe saber manejar lo que se espera de él tanto en su equipo como en selección.“Yo sabía que me tocaba aprender muchas cosas y el día de hoy sigo aprendiendo cosas ahorita estando aquí en Selección”, añadió.

De Chivas a Olympiacos, un cambio en su rutina

González también recordó lo que significó dejar la rutina que había construido durante sus años en Chivas. Explicó que su llegada al Olympiacos le generó una sensación similar a la que experimentó cuando pasó de las fuerzas básicas al primer equipo. “Fue muy raro. Fue como otro sentimiento porque yo estaba muy acostumbrado a Verde Valle”, relató.

El delantero explicó que durante su etapa en las categorías inferiores tenía una dinámica establecida. “Fue muy raro yo llegar con ropa normal e ir a buscar mi ropa y a la utilería y pues cambiarme. Entonces fue algo raro, pero a la vez fue algo de saber de oye, di un gran paso y lo mismo me pasó acá”, explicó.

La adaptación continuó al llegar a Grecia, donde tuvo que conocer nuevas instalaciones, compañeros y una competencia distinta. “Fue raro, ¿no?, llegar al vestidor, a las nuevas instalaciones de Olympiacos, abrir la puerta y entrar un vestidor. También fue raro, pero a la vez estaba contento porque se había dado un gran paso como cuando subí a Primera División”, comentó.

Ahora, González afronta su etapa en Europa bajo una premisa que resume su postura ante las expectativas: reconoce que todavía tiene aspectos por aprender y que su objetivo es avanzar de manera constante. “Cada día que mejoro 1% me acerca más al objetivo que tengo”, concluyó.