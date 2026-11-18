En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances para el martes 17 de noviembre.

¿Cómo jugaron anoche las loterías en Colombia? | IA

Al haber sido puente festivo en Colombia. Las loterías y chances se han desquitado por completo este martes 17 de noviembre con varios sorteos. Cinco loterías y más de 10 chances buscan nuevos ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles de lo sorteos del martes 17 de noviembre.

Lotería de Cruz Roja

Sorteo: 3180

3180 Serie: 143

143 Número ganador: 3828

3828 Premio mayor: $10.000 millones.

Lotería del Tolima

Sorteo: 4196

Serie: 133

133 Número ganador: 7565

7565 Premio mayor: $3.500 millones.

Lotería del Huila

Sorteo: 4781

4781 Serie: 164

164 Número ganador: 8566

8566 Premio mayor: $2.000 millones.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4829

Serie: 011

011 Número ganador: 1651

1651 Premio mayor: $10.000 millones.

Lotería de Risaralda

Sorteo: 5950

5950 Serie: 049

049 Número ganador: 5950

5950 Premio mayor: $2.333 millones.

Resultados de chances hoy, 17 de noviembre

Dorado: Mañana 2820 – La 5ta 2 – Tarde 6681 – La 5ta 0 – Noche 3072 – La 5ta 8

Mañana 2820 – La 5ta 2 – Tarde 6681 – La 5ta 0 – Noche 3072 – La 5ta 8 Culona: Día 7411 – Noche 0975

Día 7411 – Noche 0975 Astro Sol: 8288 – Signo Aries

8288 – Signo Aries Astro Luna: 0883 – Signo Géminis

0883 – Signo Géminis Pijao de Oro: 6241 – La 5ta 7

6241 – La 5ta 7 Paisita: Día 4371 – La 5ta 1 – Noche 6839 – Delfín

Día 4371 – La 5ta 1 – Noche 6839 – Delfín Chontico: Día 9837 – La 5ta 2 – Noche 0965 – La 5ta 4

Día 9837 – La 5ta 2 – Noche 0965 – La 5ta 4 Cafeterito: Tarde 4849 – La 5ta 3 – Noche 6649 – La 5ta 0

Tarde 4849 – La 5ta 3 – Noche 6649 – La 5ta 0 Sinuano: Día 5686 – La 5ta 5 – Noche 1075 – La 5ta 4

Día 5686 – La 5ta 5 – Noche 1075 – La 5ta 4 Cash Three: Día 128 – Noche 355

Día 128 – Noche 355 Play Four: Día 5564 – Noche 7451

Día 5564 – Noche 7451 Samán: Día 7430

Día 7430 Caribeña: Día 4860 – La 5ta 1 – Noche 9207 – La 5ta 1

Día 4860 – La 5ta 1 – Noche 9207 – La 5ta 1 Motilón: Tarde 4213 – La 5ta 4 – Noche 8356 – La 5ta 0

Tarde 4213 – La 5ta 4 – Noche 8356 – La 5ta 0 Fantástica: Día 5569 – La 5ta 9 – Noche 2408 – La 5ta 5

Día 5569 – La 5ta 9 – Noche 2408 – La 5ta 5 Antioqueñita: Día 4948 – La 5ta 3 – Tarde 2266 – La 5ta 7

Día 4948 – La 5ta 3 – Tarde 2266 – La 5ta 7 Evening: 3983

3983 Win 4: 0813

¿Cómo participar en los chances?

Estos juegos de azar, muy populares en el país, consisten en apostar dinero a una combinación de números desde dos cifras. El resultado final se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. En caso de atinarle a dos números, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.

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