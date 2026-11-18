Resultados de loterías de Cruz Roja, Tolima y Huila: números que cayeron y ganadores | 17 de noviembre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances para el martes 17 de noviembre.
Al haber sido puente festivo en Colombia. Las loterías y chances se han desquitado por completo este martes 17 de noviembre con varios sorteos. Cinco loterías y más de 10 chances buscan nuevos ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles de lo sorteos del martes 17 de noviembre.
Lotería de Cruz Roja
- Sorteo: 3180
- Serie: 143
- Número ganador: 3828
- Premio mayor: $10.000 millones.
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4196
- Serie: 133
- Número ganador: 7565
- Premio mayor: $3.500 millones.
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Lotería del Huila
- Sorteo: 4781
- Serie: 164
- Número ganador: 8566
- Premio mayor: $2.000 millones.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4829
- Serie: 011
- Número ganador: 1651
- Premio mayor: $10.000 millones.
Lotería de Risaralda
- Sorteo: 5950
- Serie: 049
- Número ganador: 5950
- Premio mayor: $2.333 millones.
Resultados de chances hoy, 17 de noviembre
- Dorado: Mañana 2820 – La 5ta 2 – Tarde 6681 – La 5ta 0 – Noche 3072 – La 5ta 8
- Culona: Día 7411 – Noche 0975
- Astro Sol: 8288 – Signo Aries
- Astro Luna: 0883 – Signo Géminis
- Pijao de Oro: 6241 – La 5ta 7
- Paisita: Día 4371 – La 5ta 1 – Noche 6839 – Delfín
- Chontico: Día 9837 – La 5ta 2 – Noche 0965 – La 5ta 4
- Cafeterito: Tarde 4849 – La 5ta 3 – Noche 6649 – La 5ta 0
- Sinuano: Día 5686 – La 5ta 5 – Noche 1075 – La 5ta 4
- Cash Three: Día 128 – Noche 355
- Play Four: Día 5564 – Noche 7451
- Samán: Día 7430
- Caribeña: Día 4860 – La 5ta 1 – Noche 9207 – La 5ta 1
- Motilón: Tarde 4213 – La 5ta 4 – Noche 8356 – La 5ta 0
- Fantástica: Día 5569 – La 5ta 9 – Noche 2408 – La 5ta 5
- Antioqueñita: Día 4948 – La 5ta 3 – Tarde 2266 – La 5ta 7
- Evening: 3983
- Win 4: 0813
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¿Cómo participar en los chances?
Estos juegos de azar, muy populares en el país, consisten en apostar dinero a una combinación de números desde dos cifras. El resultado final se compara con los último dígitos del sorteo autorizado. En caso de atinarle a dos números, el pago será de $50 por cada peso apostado, así como $400 para tres y $4.500 para las cuatro.