Hacemos un repaso de lo que fue el año de la ‘tricolor’, pues el equipo nacional volverá a la acción hasta el 2027.

Jugadores de la Selección Colombia | JOAQUIN SARMIENTO / AFP | Gemini

Culminó un nuevo año de actividad oficial para la Selección Colombia, esto luego de lo que fueron los dos amistosos de la ‘tricolor’ ante Chile por la última fecha FIFA del 2026. Desde ya el combinado patrio debe ir pensando en lo que será el 2027, principalmente el arranque de las Eliminatorias, otros juegos de preparación y la visualización de la Copa América.

Son varias cosas que pasaron a lo largo de estos 11 meses y contando, lo más importante sin duda alguna la participación del elenco ‘cafetero’ en la más reciente edición de la Copa del Mundo. Ese tema al día de hoy sigue causando debate porque algunos creen que se hizo algo aceptable, mientras otros consideran que no hubo un salto de calidad.

Lo que es cierto es que se avecinan algunos cambios en la selección por la salida de algunos referentes, algo en lo que ya viene trabajando Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico. Es por eso que hacemos un recuento del año de Colombia, el cual deja algunos aspectos a mirar de cara a un nueva etapa.

¿Lejos de las potencias?

En marzo la Selección Colombia tuvo sus primeros amistosos de preparación contra Croacia y Francia, dos equipos que hicieron parte del Mundial. Las sensaciones tras esos cotejos no fueron las mejores porque el cuadro nacional perdió ambos compromisos por 2-1 y 3-1, respectivamente. Esos encuentros se encararon con el grueso fuerte de la nómina que estuvo en la cita orbital.

Después de eso, en Bogotá, la ‘tricolor’ derrotó a Costa Rica por 3-1 antes de emprender vuelo para afrontar el certamen. Si bien fue ante una selección de menor nivel a comparación de Francia y Croacia, los dirigidos por Néstor Lorenzo consiguieron despedirse del país con algo de mejoría.

Jordania, en San Diego, cerró la etapa de amistosos preparatorios de Colombia con otro triunfo por 2-0, ese día con doblete de Jhon Arias. Como tal ya en el Mundial el combinado ‘cafetero’ registró tres triunfos y dos empates, aunque contra Suiza por los penales terminó avanzando dicho rival a los cuartos de final. El adversario más difícil que hubo fue Portugal, esto por nombre. En una igualdad sin goles culminó ese enfrentamiento.

A pesar que Colombia se ubica en el décimo puesto del ranking de la FIFA, esto con corte a la actualización del 7 de octubre de 2026, queda la sensación que todavía falta camino por recorrer para poder codearse con las potencias. Queda esperar si con el cambio generacional que viene se logra tener un salto de calidad en el Mundial y poder aspirar a un segundo título de Copa América, algo que en el papel parece más asequible.

¿El recambio empieza a tomar formar?

Tras el Mundial, referentes de la ‘tricolor’ como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y hasta el propio David Ospina se retiraron del elenco patrio. Eso significa tener que encontrarles un reemplazo a la altura o una nueva manera de jugar, sobre todo por la figura de ’10’ de Rodríguez y Quintero.

En la penúltima fecha FIFA de este 2026 Lorenzo citó algunas caras nuevas con el fin de ir mirando opciones. De esa camada que está acercando, jugadores como Daniel Arcila, Samuel Velásquez, Kevin Andrade y hasta Juan Manuel Rengifo fueron los que mejor aprovecharon la oportunidad.

En cuanto al balance, los ‘cafeteros’ vencieron a Perú, igualaron con México y perdieron con Paraguay por la mínima. Pasando a este mes de noviembre, con varios de esos futbolistas en la convocatoria, en el Pascual Guerrero Colombia le ganó por 1-0 a Chile gracias a un autogol. Las formas quedaron en deuda porque realmente costó en el último sector del campo.

Las cosas no cambiaron mucho que digamos para el segundo choque, pues Colombia volvió a dejar dudas en el juego, sobre todo en materia ofensiva. Inclusive en esta ocasión el conjunto nacional no consiguió anotar gol y los delanteros siguen dejando dudas.

Con ese panorama, Lorenzo tiene mucho trabajo por hacer para moldear a los más jóvenes en su esquema. Eso sí, hay nombres como el de Luis Díaz, como por dar un ejemplo, que faltaron en esta oportunidad. Veremos si en el 2027, junto a los jugadores que también faltan por lesiones, el equipo logra mejorar sus formas porque queda la sensación que falta trabajo por hacer antes del reinicio de competencias oficiales.

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