Burros Blancos IPN vs Pumas CU en vivo: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de los Playoffs ONEFA 2026

Un Clásico más entre el Poli y la UNAM definirá el último boleto a las semifinales de la Liga Mayor y lo podrás seguir por Claro Sports

¿Cuándo juegan Pumas CU vs Burros Blancos en los Playoffs ONEFA 2026?|Claro Sports

Los cuartos de final de los Playoffs de la ONEFA cierran en el Pedregal, con un Clásico Poli vs UNAM: Burros Blancos visita a Pumas CU en la llave 3 vs 6 de la primera ronda de la postemporada del fútbol americano colegial de nuestro país.

Pumas CU vuelve a los Playoffs de la Liga Mayor tras un año de ausencia. El cambio de entrenador dio frutos, al terminar la temporada con solo una derrota, solo por detrás de los equipos regios en el standing. Su rival, Burros Blancos, terminaron la fase regular con marca de 5-4. Sus cuatro derrotas fueron ante equipos que terminaron delante de ellos en la tabla de posiciones (Anáhuac Norte, Borregos Puebla, los mismos Pumas y Borregios).

Ese duelo entre Pumas y Burros se dio apenas en la Semana 2, en el que los azul y oro llegaron al descanso con ventaja de dos puntos y terminaron ganando 35-27. De las ocho victorias de la UNAM, seis fueron por una posesión.

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Si bien Pumas es local, no han tenido los mejores resultados en Playoffs ante equipos del Politécnico. Los últimos dos duelos fueron en semifinales antes de la reunificación. En la temporada 2019, Águilas Blancas les derrotó 15-10 antes de caer en la final de la Guerra Civil. En 2018, Burros fue al Pedregal a ganar 14-11 previo a caer en la final en el Gaspar Mass ante Auténticos.

En ganador de este partido se medirá al vencedor de la llave 2 vs 7, en la que Borregos CEM visitará a Borregos Monterrey, que podrás seguir por Claro Sports el viernes.

¿Cuándo y dónde juegan Burros Blancos IPN vs Pumas CU por los Playoffs de la ONEFA 2026?

El partido ente Burros y Pumas se juega en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Está programado para las 11:00 a.m., tiempo del centro de México, este domingo 15 de noviembre, en lo que sería el último partido en el Pedregal si los equipos regios ganan sus llaves de cuartos el viernes.

Horario y dónde ver en vivo el Burros Blancos IPN vs Pumas CU: canales de TV y transmisión online

El partido se jugará el domingo 15 de noviembre, en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, y lo puedes seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

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Antecedentes del Burros Blancos IPN vs Pumas CU y últimos resultados en la ONEFA

Burros Blancos ha ganado cuatro de los últimos seis juegos, incluyendo el último antecedente en Playoffs en 2018. Pumas CU se llevó los últimos dos juegos, incluyendo el de la fase regular de 2026.