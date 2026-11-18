En Claro Sports se pueden enterar de todos los números ganadores del sorteo del MiLoto para el martes 17 de noviembre. Resultados de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Nuevo día y nuevo sorteo en una de las loterías más importantes del territorio colombiano. MiLoto vuelve y juega en el segundo día de la semana y los aficionados a los juegos de azar están expectantes para saber si son o no uno de los felices ganadores. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del sorteo del martes 17 de noviembre.

Resultado del MiLoto de este martes, 17 de noviembre de 2026

Números ganadores: 05 – 13 – 19 – 25 – 29.

05 – 13 – 19 – 25 – 29. Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.

Resultado Miloto 17 de noviembre | baloto.com

¿Cómo se juega MiLoto?

Todo consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático, ya que es una de las opciones que da la página. El premio mayor acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el premio, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.

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