Resultado de MiLoto hoy, 17 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores
En Claro Sports se pueden enterar de todos los números ganadores del sorteo del MiLoto para el martes 17 de noviembre.
Nuevo día y nuevo sorteo en una de las loterías más importantes del territorio colombiano. MiLoto vuelve y juega en el segundo día de la semana y los aficionados a los juegos de azar están expectantes para saber si son o no uno de los felices ganadores. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles del sorteo del martes 17 de noviembre.
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Resultado del MiLoto de este martes, 17 de noviembre de 2026
- Números ganadores: 05 – 13 – 19 – 25 – 29.
- Nuevo acumulado: $300 millones de pesos.
¿Cómo se juega MiLoto?
Todo consiste en escoger cinco números entre 1 y 39, o en su defecto, elegir un cartón automático, ya que es una de las opciones que da la página. El premio mayor acumulado se incrementa a medida de que no logren dar en el premio, mientras que el monto ganador para usted tendrá su aumento a medida de la mayor cantidad de aciertos posibles. Es una dinámica muy simple y fácil de jugar.
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Proceso para reclamar premios del MiLoto
El método varía dependiendo del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado como almacenes de cadena, supermercados, oficinas de trámite y otros sitios. No obstante, es recomendable revisar los topes en el reverso de su tiquete, puesto que en caso de ganar el valor acumulado, deberá dirigirse a una sucursal principal.